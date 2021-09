¿Ya se vacunó contra el covid-19 y no aparece registrado?: persisten inconsistencias en el sistema de registro

No aparecer en el sistema luego de recibir la primera dosis de la vacuna o de completar el esquema es una queja recurrente entre los guatemaltecos. El inconveniente impide que la persona reciba la segunda dosis o bien que pueda imprimir su constancia de vacunación, pero también abre la puerta para que quienes no figuran en la lista se presenten de nuevo para ser inmunizados.

La solución planteada desde el Ministerio de Salud es que los afectados vuelvan al centro de vacunación donde recibieron las dosis, y que en ese momento los digitadores ingresen los datos al sistema. Pero implica tiempo extra para quienes tienen ese problema, además, la información no aparecerá de inmediato en la plataforma.

No se tiene un reporte oficial de cuántas personas se encuentran en esta situación, por el momento es una estadística que no se lleva, y los casos que se han dado se resuelven de manera individual.

Pero ¿no altera esto las cifras sobre el avance de la vacunación en el país? Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, responde que sí.

“Muchos de los datos de las dosis administradas están retrasados, desde el comienzo de la vacunación en el país identificamos que el registro de unas 25 mil personas se queda rezagado cada día, no las capta el sistema, y ese número se mantiene”, indica.

Esas 25 mil personas son vacunadas con la primera o segunda dosis, pero son registradas en formularios de manera manual y días después son ingresadas al sistema, en ese proceso se puede perder información.

Los datos que aparecen en el reporte que a diario publica el Ministerio de Salud no refleja la cantidad exacta de personas vacunadas, agrega. Esto lleva a que los números de dosis disponibles no cuadren con las que se han administrado, y mientras más puestos de vacunación se habrán el rezago será mayor.

Se ha insistido en que el sistema de información funcione en tiempo real, pero a siete meses de iniciar con el Plan Nacional de Vacunación no se ha logrado, indica Calderón, lo que además permitiría a la población saber en qué centros pueden recibir la primera o la segunda dosis de las distintas vacunas disponibles en el país -Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sputnik V-.

Otro problema es que, al generar la constancia de vacunación y escanear el código QR que allí aparece, la información no se visualiza, es una denuncia recurrente que ha llegado a la PDH, como también los inconvenientes que tienen las personas que se vacunaron en el extranjero.

Esto le interesa: Escasez de pruebas covid-19 continúa: en 18 meses de pandemia las pruebas de covid aún son limitadas

Quienes recibieron la primera dosis en otro país enfrentaron una larga espera para que el Ministerio de Salud habilitara el sistema y pudieran completar el esquema en Guatemala, eso es parte de los inconvenientes, porque tampoco han logrado que se les certifique la primera dosis.

Inscribir a las personas en cualquiera de las fases habilitadas no ha sido sencillo, los datos se visualizan hasta días después en el registro, lo que atrasa el proceso y se convierte en una barrera para avanzar en el Plan Nacional de Vacunación, pues al llegar a los centros y no estar inscritos muchos se desaniman y ya no regresan para ser inoculados.

Sistema fallido

A criterio de Calderón, el registro de vacunación enfrenta los mismos problemas que se detectaron desde que se aplicó la primera dosis en el país, lo que ocurrió el 25 de febrero pasado.

“Nadie logra entender cómo surgió el proceso de vacunación sin tener un sistema de información ad hoc a como estaba programado el plan”, menciona, y es que desde el comienzo las “caídas del sistema” han pausado las jornadas de inmunización.

Es de recordar cuando se aplicaron las primeras dosis al personal sanitario de primera línea, en varios hospitales el proceso de inscripción se hizo de manera manual debido a fallas en la plataforma, lo que llevó a que se vacunara a personas fuera de las fases oficializadas.

El pasado 28 de mayo ocurrió un fallo informático en varios puntos, las filas de personas se hicieron largas y el problema llevó a realizar un registro a mano, y cambiar las citas para el siguiente día. Los adultos mayores fueron los afectados.

Lea también: ¿Por qué es lenta la vacunación contra el covid-19 en Guatemala?

No solo pasa porque el sistema no es lo suficientemente robusto para cargar tanta información en un día, sino también por la conectividad, que no es la apropiada en todos los centros.

El servicio de internet tampoco está al alance de gran parte de la población, un obstáculo para el avance de la inmunización contra el covid-19. Desde el comienzo, el Ministerio de Salud habilitó el sitio web vacuna.gob.gt para que las personas se inscribieran, pero solo tres de cada diez guatemaltecos tienen acceso a internet, según el Censo Poblacional 2018, la mayoría concentrados en zonas urbanas, mientras el 60 por ciento de la población vive en áreas rurales.

¿Cómo va la vacunación?

El reporte del Ministerio de Salud del jueves 22 de septiembre indica que se han aplicado 4 millones 260 mil 633 primeras dosis, mientras que 2 millones 163 mil 412 personas completaron el esquema de vacunación.

Al país han ingresado un total de 9 millones 599 mil 220 dosis de las vacunas Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Sptutnik V, según datos oficiales.

Así lo establece la ley

La recién aprobada Ley de emergencia nacional de atención de la pandemia covid-19, en el artículo 32, da directrices que el Ministerio de Salud debe seguir ante la escalada de casos positivos y la saturación en los hospitales.

Establece la actualización del semáforo epidemiológico para dar certeza de la información sobre la situación del covid-19 en cada localidad, pues esta es la herramienta que marca el nivel de alerta en que se encuentra cada municipio y las restricciones que se deben mantener en dos semanas.

Para ello se requiere mejorar el tablero donde aparece diariamente el total de pruebas realizadas, los casos acumulados y los recuperados, la cantidad de vacunados, la tasa de mortalidad y los decesos por coronavirus, ya que en ocasiones los datos están desactualizados.

La normativa también señala que dentro de las facultades del ministerio está “implementar una línea de atención directa para atención médica general y seguimiento de casos de covid-19 en adultos y niños, a través de tele consulta y atención médica domiciliar”.

Si bien la línea telefónica 1517 se habilitó para atender consultas y emergencias relacionadas con covid-19, y apoyar en el proceso de registro de vacunación, el servicio de asistencia lleva días sin funcionar.

“En este momento tenemos inconveniente con el sistema”, es el mensaje de la operadora, sin presentar a la población una solución a dónde comunicarse para ser atendido.