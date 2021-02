Congreso no acreditará fondos a la PDH y señala error de Finanzas en la asignación de los recursos

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, llega al Congreso de la República. (Foto: Hemeroteca)

Mientras el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, le exige al Congreso la acreditación de Q10 millones correspondientes al presupuesto del 2020, el presidente de ese organismo, Allan Rodríguez, asegura que esos fondos no serán liberados.

Según Rodríguez, la Procuraduría de los Derechos Humanos no tiene techo presupuestario para recibir los fondos que fueron autorizados por el Ministerio de Finanzas, aunque señaló que la transferencia se hizo por un error involuntario de esa cartera.

“Entendemos que logró una donación para poder dársele a la Procuraduría; sin embargo, no tiene techo presupuestario para recibir estos fondos. El Ministerio de Finanzas por un error involuntario que ellos cometieron hicieron una transferencia a este organismo para que se le pudieran transferir a la Procuraduría, sin embargo, no podemos hacerlo porque la Procuraduría no tiene techo presupuestario para recibir un centavo más”, dijo Rodríguez.

Agregó que, ante esa situación, esos recursos deberán ser regresados al Ministerio de Finanzas, el cual ya inició los trámites para recuperar los fondos.

“No tenemos ahorita un recurso pendiente de trasladar a la Procuraduría porque ellos no tienen techo presupuestario para hacerlo y los recursos que le correspondían para el 2020 ya l es fueron entregados”, refirió Rodríguez.

Además, refirió que la PDH no permite que se fiscalice cómo se invierten esos recursos.

En tanto, Rodas señala al Congreso de querer asfixiar de forma financiera a la PDH y le exige que acrediten los fondos que fueron autorizados por Finanzas desde diciembre del 2020.

“Señor Allan Rodríguez basta ya de asfixiar financieramente a la PDH, no existe justificación alguna para la demora en la entrega de los Q10millones del cambio de fuente, el Ministerio de Finanzas ya trasladó los recursos a dicho organismo desde hace un mes”, escribió en Twitter el procurador Jordán Rodas.

En tanto, la PDH escribió: “El procurador Jordán Rodas solicitó al Congreso el traslado de Q10 millones a la PDH por cambio de fuente autorizado por el acuerdo348-2020 del Ministerio de Finanzas, fondos que ya tiene en la cuenta del Congreso desde diciembre de 2020, no hay justificación para el retraso por tener espacio presupuestario”.