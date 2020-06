Coprecovid: Falta de organización habría fragmentado mesa que busca enfrentar pandemia y reactivación

Edwin Asturias, director de la Coprecovid, y Hugo Monroy, ministro de Salud, durante una reunión. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Salud).

Es evidente buena parte de las expectativas que tenía el Gobierno para comenzar de manera gradual con la reactivación económica del país estaban en contar con una asesoría y planificación de la Comisión, que a ocho días de la juramentación de su titular ya se encuentra fragmentada.

El director ejecutivo de este equipo de trabajo es el doctor Edwin Asturias que fue juramentado el 3 de junio, en cadena nacional, por el presidente Alejandro Giammattei. Él estaría acompañado por Arathoon y Pezarrossi, quienes dejaron sus puestos desde el pasado lunes.

Ambos aseguraron que no se van en malos términos con Asturias, por el contrario, reconocen el prestigio y esfuerzos que hace el profesional, pero coinciden en que su decisión fue la mejor.

Pezzarossi, infectólogo, manifestó que su salida se debe no percibía una buena organización de trabajo, que no se la atribuyó a Asturias, pero resaltó que esta era necesaria para poder ejercer de manera efectiva.

“Nunca se nos explicaron las funciones que debíamos atender, nunca hubo una formalización, no se dio un contrato de por medio, eso nos dio la pauta de dar un paso al costado, no digo de renunciar porque nunca fuimos contratados”, explicó.

Aseguró que la falta de un acuerdo por escrito les facilitó la salida de la Coprecovid, aunque dijo que le habría gustado contribuir más con el país en un momento tan crítico como la pandemia del coronavirus.

“Dejamos de servir a la población guatemalteca, pero la lógica es que uno lo hace cuando le establecen cuáles serán sus funciones en el cargo que uno va a ostentar, incluso nunca nos presentaron”, señaló.

Otros proyectos

Entre tanto, el virólogo Eduardo Arathoon explicó que las razones por las cuales dejó el equipo de Asturias fue porque decidió continuar con otros proyectos profesionales, pues su estadía en la Coprecovid le dificultó brindar atenciones médicas a otro tipo de pacientes.

“En mi caso, por tiempo, y estoy trabajando con personas con VIH porque las clínicas para atender el sida se cerraron y las personas no están llegando a traer sus medicamentos y entonces me estoy dedicando a esto”, señaló.

Arathoon también fue claro al decir que se marchó en los mejores términos pero que es necesario poner la vista en otro tipo de enfermedades que podrían, incluso, complicar más el panorama actual.

“Se nos mueren así nomás dos mil 55 personas al año -por problemas con VIH- y ahorita con esto se nos va a morir el triple pues esto podría matar tanta gente como el covid en Guatemala, entonces es por eso”, manifestó.

Aunque el virólogo respeta el trabajo que está haciendo Asturias al frente de la Comisión, tiene una opinión diferente sobre el Ministerio de Salud a cardo de Hugo Monroy.

“Con el doctor Asturias sí para nada. El Ministerio sí no funciona (…) Pero eso ya lo sabíamos desde antes, que es un Ministerio muy pobre (…) Yo sigo colaborando con ellos -con Asturias-, ya no oficialmente, pero sí aportando donaciones que me siguen entrando, las relaciones no se rompieron”, precisó.

Nunca se reunieron

La Coprecovid nació bajo el acuerdo gubernativo 65 – 2020, y se estableció que su director ejecutivo tendría un voto doble cuando la mesa de trabajo tomara decisiones en pleno.

Esta está integrada por los ministros de Salud, Finanzas, Trabajo, Desarrollo Social y Agricultura, junto a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

Se consultó a los ministros Álvaro González Ricci y Raúl Romero, de Finanzas y Desarrollo Social respectivamente, pero aseguraron desconocer la salida de los médicos, e incluso afirmaron que, aunque formen parte de la Coprecovid, aún no se había celebrado una reunión general con todos sus miembros.

Sin posturas

Intentamos comunicarnos con el director ejecutivo de la Coprevid pero el doctor Asturias explicó que por una reunión de trabajo le era imposible atender la llamada, cuando se buscó respuesta el equipo de comunicación social del Ministerio de Salud explicó que haría las gestiones pertinentes pues hasta ese el momento no tenían postura clara por parte de la cartera.