Donald Trump ya arrasó en la mayoría de los estados en juego, confirmando así su avance hacia la nominación republicana para las presidenciales de noviembre, mientras que Biden Biden, vio afianzada su candidatura a las presidenciales de este año con victorias incontestables, que subrayan todavía más que avanza sin rivales demócratas hacia las elecciones de noviembre.

No hay misterio. Ni el republicano, de 77 años, ni el demócrata, de 81, tienen a nadie que les haga sombra en las primarias, que designan a los candidatos de ambos partidos para los comicios.

El expresidente conservador ya ha sido declarado vencedor en 11 estados de los 15 en disputa. Se trata de Virginia, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Maine, Alabama, Arkansas, Massachusetts, Colorado, Minnesota y Texas, uno de los más poblados del país, según proyecciones de medios de comunicación estadounidenses.

“Ha sido una noche y un día increíbles, increíbles. Ha sido un período increíble en la historia de nuestro país”, afirmó ante sus seguidores, congregados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

“¡Gracias – MAGA!”, escribió antes en su plataforma Truth Social, utilizando el acrónimo del lema trumpista “Make America Great Again” (“Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”) y enumerando los estados donde ha ganado.

La Cámara de Representantes, cuando tenía mayoría demócrata, le acusó de haber incitado a una insurrección. Fue absuelto por el Senado, pero se enfrenta a 91 cargos por delitos graves.

Esto no impide que sea apreciado por los votantes de clase trabajadora, blancos y de las zonas rurales.

Desde el 15 de enero y, a pesar de sus problemas legales, Donald Trump ha ganado casi todas las primarias de su partido desde enero, con excepción de Washington, la capital de Estados Unidos, donde se impuso su última rival por la nominación presidencial de su partido, Nikki Haley. Los demás han tirado la toalla.

Trump “está decidido a destruir nuestra democracia, arrancar libertades fundamentales como la capacidad de las mujeres de tomar sus propias decisiones sobre atención médica y aprobar otra ronda de miles de millones de dólares en recortes de impuestos para los ricos, y hará o dirá cualquier cosa para alcanzar el poder”, afirmó Biden en un comunicado difundido por su equipo de campaña.

Del lado demócrata, Biden puede estar tranquilo. No tiene rivales de peso.

Las candidaturas de dos demócratas, el congresista Dean Phillips y la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson, nunca han suscitado entusiasmo a pesar de las críticas recurrentes de los votantes a la edad del presidente o a su apoyo a Israel.

Today, millions of voters across the country made their voices heard—showing that they are ready to fight back against Donald Trump’s extreme plan to take us backwards.



Every generation of Americans will face a moment when it has to defend democracy. This is our fight.