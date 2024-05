El individuo afectado trabaja en una granja del estado de Michigan (norte) donde el virus H5N1 fue descubierto en vacas lecheras, precisaron los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

Para las autoridades sanitarias, la evaluación del riesgo para la población estadounidense sigue siendo “baja”.

Un primer caso en Texas (sur), que fue anunciado el 1 de abril, fue “probablemente” el primero a nivel mundial de infección de gripe aviar a través de un vacuno, según los CDC.

La persona que se infectó en Michigan, al igual que en el caso de Texas, solo presentó síntomas en los ojos, detallaron los CDC.

Un primer caso de gripe aviar (que se transmitió por aves) ya había sido detectado en un humano en el central estado de Colorado en 2022.

#UPDATE A second case of bird flu has been found in a human, US health authorities announced Wednesday, less then two months after the first one as an outbreak of the disease circulates widely among dairy cows

➡️https://t.co/5C6f00gI0L