Alto comisionado ONU acusa a la Fiscalía de Guatemala de “intentar socavar las elecciones”

“Los anuncios del viernes, que buscan anular el resultado de las elecciones generales y cuestionar la Constitución y la existencia del partido Movimiento Semilla (al que pertenece Arévalo de León), son extremadamente preocupantes“, aseguró el alto comisionado.

Türk enfatizó que el acoso judicial y la intimidación contra funcionarios electorales y personas electas son “inaceptables“, e instó a las autoridades a preservar y respetar en todo momento las libertades de expresión y de reunión pacífica.

“Una vez más, insto a las autoridades competentes, incluyendo al actual presidente (del país, Alejandro Giammattei), así como al poder judicial, a que actúen para preservar el Estado de Derecho y garantizar el respeto del resultado electoral“, insistió Türk.

El Ministerio Público (Fiscalía) anunció el viernes en rueda de prensa que las elecciones ganadas en agosto de este año por Arévalo de León no eran válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.

Desde el 12 de julio, la cúpula del Ministerio Público guatemalteco, sancionada por Estados Unidos con acusaciones de corrupción, ha intentado revertir el triunfo electoral de Arévalo de León, pese a que la ley no le permite inmiscuirse en los resultados de los comicios.

#Guatemala: UN Human Rights Chief @volker_turk deplores persistent and systematic attempts by the Attorney General’s Office in Guatemala to undermine the outcome of the general elections

👉 https://t.co/varaUNVWvG

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 9, 2023