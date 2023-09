Arévalo habla de la reunión con Almagro y le manifiesta su preocupación por la que llama “persecución política” contra Semilla

Además, resaltó que la comisión de la OEA acompañará el proceso de transición hasta el 14 de enero de 2024, cuando tendría que tomar posesión del cargo como Presidente.

Arévalo amplió detalles de su encuentro con Almagro en declaraciones a los medios este miércoles 6 de septiembre, donde denunció también que el Ministerio Público (MP) no ha cesado con “acciones ilegales e ilegítimas” y busca impedir que asuma su mandato al frente del próximo Gobierno, lo que interpreta como una intención de “golpe de Estado”.

Arévalo se refirió así ante las declaraciones de la fiscal general, Consuelo Porras, del martes 5 de septiembre en las que negó que el MP este detrás de ese plan y aseguró que son señalamientos parte de una campaña de desprestigio.

“Desde el MP no han cesado las acciones que son ilegales e ilegítimas porque rompen el orden establecido constitucionalmente alrededor de la atribución de potestades. No puede un juzgado tomar decisiones que le corresponden al Tribunal Supremo Electoral en el marco de la ley […] que es constitucional, eso constituye una alteración de poderes”, declaró Arévalo a medios de comunicación.

Lea también: Video | Cómo son todas las oficinas que manejará el presidente electo, Bernardo Arévalo

Para Arévalo, la fiscalía ha estado accionando con el objetivo de “impedir que asuman” quienes fueron electos en las votaciones del 25 de agosto y 20 de junio pasado. “Eso constituye una alteración del orden constitucional. Eso en otras palabras es un golpe de Estado”, hizo énfasis.

Asimismo, reclamó que se ha solicitado acceso al expediente del caso que el MP investiga con relación al partido Semilla, pero no han tenido acceso. “Hemos colocado, desde marzo (2023), una denuncia 30 veces y 30 veces se nos ha negado el acceso a una carpeta de información de la que somos parte. Si eso no es denegación de justicia y vulneración del derecho de defensa, que me expliquen qué es”, especificó.

Con relación a las declaraciones de Arévalo, el MP, a través de su departamento de comunicación, respondió que la fiscal Porras ha sido “clara y enfática” en rechazar cualquier señalamiento respecto a que se esté formando parte de un proceso de golpe de Estado “como falsamente se ha señalado”.

“Esta acción advierte una clara intención de detener las investigaciones en curso. El Ministerio Público no es una institución política, es una institución eminentemente técnica cuya función es investigar las denuncias ciudadanas y dar respuesta a las víctimas de delitos, por lo que como en varias ocasiones se ha manifestado, se rechaza categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al Ministerio Público con el resultado del evento electoral”, informó la fiscalía.

Lea también: Subsecretario de EE. UU., Eric Jacobstein, vigila proceso penal contra la abogada Claudia González, quien le expresa preocupación

Durante sus declaraciones a la prensa, Arévalo se refirió también a la reunión que sostuvo con el vicesecretario de Estado para Gestión y Recursos de Estados Unidos, Richard Verma, con el que comenzó a abordar desde ya temas de cooperación bilateral entre Guatemala y los Estados Unidos.

En otro temas, también declaró que estará renunciando a las comisiones del Relaciones Exteriores y Gobernación del Congreso de la República, y permanecerá únicamente en la comisión de Educación y la de Seguridad Social.