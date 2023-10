Así avanza la transición de gobierno entre los equipos de Alejandro Giammattei y Bernardo Arévalo

El pasado martes, el Gobierno de Guatemala informó que las reuniones de transición entre ambos equipos comenzaron ese día y en las que hubo representantes del mandatario Giammattei y del binomio presidencial electo.

Se menciona que el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, en representación de la Comisión Presidencial de Transición; el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, viceministros y funcionarios de esa cartera recibieron a la delegada del gobierno electo, la maestra María Mercedes Arce.

Señalan que “dicha persona obtuvo información detallada de los planes y proyectos de la cartera de Cultura del Gobierno de Guatemala”.

Se explica que el encuentro tuvo lugar en la oficina habilitada en el Palacio Nacional de la Cultura para las reuniones de transición, “como las que han sido dispuestas en cada ministerio y secretaría de Estado, por disposición de presidente Giammattei, para facilitar el proceso que concluirá el 14 de enero de 2014 con la transmisión del mando presidencial a las autoridades electas”.

También el MEM

Este 11 de octubre también se informó que el ministro de Energía y Minas, Manuel Arita y sus viceministros se reunieron con Óscar Villagrán, delegado del equipo de transición del gobierno electo.

El comunicado del Gobierno de Guatemala señala que el encuentro fue para dar continuidad al intercambio de información estratégica de esa institución y facilitar el proceso de transición.

La reunión se llevó a cabo en la oficina de transición de gobierno de la cartera de Energía y Minas

Otras reuniones

Para el próximo jueves 12 de octubre se tiene agendada la reunión entre los equipos entrantes y salientes en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Proceso de transición

La transición de mando entre el gobierno de Giammattei y el de Arévalo comenzó el pasado 4 de septiembre, con el acompañamiento de una misión de observación de la Organización de Estados Americanos.

El 11 de septiembre se entregó documentación de 53 instituciones de gobierno al presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera por parte del gobierno saliente. En ese encuentro estuvo el secretario general de la OEA Luis Almagro.

El 12 de septiembre se suspendió el proceso de transición a petición del presidente electo debido a las acciones emprendidas por el MP contra el partido Movimiento Semilla y los cateos en el TSE.

El 26 de septiembre, Arévalo envía al presidente Giammattei una propuesta de una nueva metodología para el proceso de transición que está basada en sesiones entre los equipos de trabajo a nivel técnico y no a nivel político.

El 28 de septiembre Giammattei acepta la metodología de Arévalo.

El 4 de octubre se retoma el proceso de transición entre el presidente Giamattei, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera y se acuerda calendarizar las sesiones.

Intercambio de declaraciones

El presidente Giammattei y el mandatario electo Arévalo se han enfrascado en una serie de declaraciones por los bloqueos y manifestaciones que afectan el país desde hace 10 días.

Arévalo ha dicho en entrevistas que Giammattei tiene la solución a la crisis y que debe sentarse con la población para solucionar el problema.

En una de las declaraciones, Arévalo dijo que Giammattei debe asumir su responsabilidad como presidente en funciones y sentarse y escuchar a la población, pues tienen demandas claras.

Además, le dijo que tiene que dejar de proteger a los funcionarios que están atentando contra el proceso electoral.

El presidente Giammattei está haciendo un intento muy claro por evadir la responsabilidad que le corresponde en esta situación. No perdamos el norte, la salida a esta crisis comenzará cuando deje de callar ante el evidente asalto a la voluntad popular. pic.twitter.com/ACKeNQA17e — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 11, 2023

Por su parte, Giammattei publicó una carta y un video en sus redes sociales en donde le responde a Arévalo, y le señala que fue el mandatario electo el que pidió y promovió los bloqueos, y que por eso no puede deslindarse de responsabilidades.

“Usted convocó a estas manifestaciones y reiteradamente su apoyo a estas manifestaciones han sido grabadas y quedadas para la posteridad. Yo le invito, por tercera vez, a que nos juntemos usted, yo y la Comisión de Mediación a que abramos las puertas de un diálogo, porque no es tratándose de separar de la responsabilidad de tener bloqueada el país, como ahora usted va a poder ahora desligarse de sus propias palabras”, dijo Giammattei.

Tregua

“Yo lo invito a que llame a la tranquilidad. Lo invito a que proponga una tregua, una tregua, porque la gente se está muriendo, porque no dejan pasar el oxígeno, los medicamentos, los todo lo que se necesita en los hospitales”, le dice Giammattei a Arévalo.

Le recuerda que hay ambulancias sin gasolina, porque las gasolineras han sido cerradas “a pura presión amenazas”, y que además hay lugar del país, a donde no permiten llegar con los camiones de combustible.

“Llame a la gente que desocupen las carreteras y que se cumpla lo que hoy dijo la Corte Constitucionalidad, hoy 10 de octubre del año 2023. La Corte de Constitucionalidad da un amparo provisional y dice que las manifestaciones son lícitas, que los guatemaltecos tenemos el derecho a manifestar, y siempre lo hemos respetado, pero también dice cómo se deben de hacer, porque detener el tráfico, detener o impedir la movilidad, impide, por ejemplo, a pacientes que no han podido recibir su diálisis peritoneal y que en algunos los casos le quedan entre 48 y 72 horas de vida, porque si no recibe su diálisis es en ese momento, simple y sencillamente la persona por intoxicación en su sangre puede morir”, dijo Giammattei

Le dijo a Arévalo que si no creía, que él podía darle ejemplos de dónde están, quiénes son y cuántas son las personas que no han podido llegar a sus tratamientos de salud.

“Dé la orden de liberarlo, le repito, una tregua que nos lleve cinco, seis, siete, 15 días, pero con el país caminando; juntémonos, hagamos esa hoja de ruta que le dije, para que el país pueda volver al sendero de la tranquilidad y no haya el desabastecimiento, el crecimiento en los precios, porque hay escasez y por la irresponsabilidad de hacer manifestaciones que no son pacíficas”, le reitera Giammattei a Arévalo.

Añadió que los bloqueos no son pacíficos, sino que son ilegales.

“No diga ahora que son los pueblos originarios y ancestrales con el gobierno que nos tenemos que sentar -a dialogar- no, ellos le han hecho caso a usted, porque el que pidió, el que sugirió, y el que se ha pronunciado”, señaló Giammattei.

“Seño Arévalo, con todo respeto, como se lo he hecho y me he dirigido a usted siempre, de nuevo, lo invito. La paz social en el país le conviene a todos, la paz social en el país es la única manera en la que este país puede seguir prosperando. La paz social en el país permitirá que los niños vuelvan a las escuelas, que los centros de salud puedan ser atendidos, por médicos y enfermedades que hoy no los dejan pasar. Todo lo que hoy está paralizado, en una buena parte país, simple y sencillamente, tendrá consecuencias en muchos de los casos irreversibles”, expresó el mandatario.

“Yo le invito, póngase a la mano en la conciencia, asumamos la responsabilidad de nuestras palabras, sentemos a la mesa con la comisión de la OEA, y saquemos adelante la crisis. Ya no provoquemos más enfrentamiento, hagamos que las cosas cambien en el país. Que Dios lo ilumine, doctor Arévalo, acepte reunirse y podamos establecer puentes que nos una y no seguir ampliando las trincheras. Que nos separan”, concluyó Giammattei.