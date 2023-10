Autoridades indígenas lamentan falta de voluntad del MP para solventar la crisis política y llaman a sectores a exigir renuncia de fiscales y juez

Los Misrahí Xoquic Chiroy, alcalde indígena de Sololá dijo que están consternados por todo lo que está ocurriendo en el país últimamente y que la noche del 17 de octubre recibieron la notificación del MP en la que se manifestaba que la reunión que se había propuesto para este día a las 8 horas no se iba a concretar.

El MP publicó un comunicado la noche del martes, en la que dijo que no se podía dialogar con las autoridades indígenas si no se liberaba el ingreso al edificio central de esa entidad, en el barrio Gerona, y si no se permitía el ingreso permanente de los empleados.

Xoquic dio lectura a un comunicado de prensa en las que se menciona que las autoridades indígenas siempre han estado abiertas al diálogo.

Expresan que el pasado 13 de octubre la Secretaría General de la Presidencia de la República, les remitió una nota del MP, en la que se indicó que se podría sostener un diálogo algún día de esta actual semana, pero que esta no fue firmada por la fiscal general Consuelo Porras, sino que por Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario del MP.

Añaden que como muestra de buena voluntad, accedieron a dialogar y propusieran que el encuentro se realizara en el Palacio Nacional de la Cultura este 18 de octubre a las 8 horas, y que en ella participaran todos los líderes indígenas y medios de comunicación.

“Anoche, aproximadamente a las 20 horas recibimos comunicación de la Secretaría General de la Presidencia de la República en la que se indica que el Ministerio Público insiste en criminalizar la manifestación pacífica”, en alusión a que esa institución dijo que no dialogaría si no se liberaba el ingreso a sus edificios-.

“Es importante señalar que nuevamente la comunicación del Ministerio Público no fue firmada por la fiscal general, esto es grave, ya que evidencia que no se encuentra en funciones y ha abandonado el cargo. En la reunión sostenida el 13 de octubre en el con el presidente, – Alejandro Giammattei- él nos hizo saber que en esa fecha tenía ya tres días de no saber el paradero de la fiscal general, por lo que a la fecha tiene más de una semana de haberse ausentado del cargo lo que es causal para que sea removida del mismo”, dijo Xoquic.

Las autoridades indígenas agradecieron a los guatemaltecos que este día salieron a las calles y están en manifestación pacífica en las calles de la ciudad de Guatemala, y en puntos distintos del país.

Dijeron que esperan que en próximos días se logre reestablecer el diálogo, aunque reconocieron que no saben cuándo, pues se desconoce el paradero de la fiscal general.

“No es de que nosotros no tengamos la voluntad de sentarnos a un diálogo, sino que simplemente, pues, están jugando. Dicen una cosa, resultan con otra. Es lamentable, pero nosotros siempre estamos acá al pie de la lucha y considero que nos mantendremos firmes en esta lucha hasta que consigamos el objetivo”, expresó Xoquic.

Llamado a exigir renuncia de Porras

Feliciana Herrera, representante del pueblo Ixil, expresó que es lamentable la falta de voluntad de los actores de esta situación y reconoció que los grupos indígenas siempre han buscado el diálogo.

“Lamentablemente, son más importante estos actores corruptos que la petición de la población y toda esta crisis. Nosotros aquí vamos a estar, siempre con las acciones que hemos venido haciendo desde un principio”, comentó Herrera.

Hizo un llamado a distintos sectores, en especial al sector privado para que intervengan en esta crisis y exijan la renuncia de Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana.

“Exigiendo la renuncia de estas cuatro personas, pues creemos que la situación, puede empezar a cambiar”, señaló Herrera.

“E lamentable la necedad de estas personas, especialmente la fiscal general del Ministerio Público, por eso es de que nosotros, como autoridades, presentamos una denuncia ya con otros actores, y en la que solicitamos que sean enjuiciados en base al artículo 45 de la Constitución de la República y las convenciones sobre derechos humanos, que establecen que los violadores de derechos humanos, como en el presente, caso sean denunciados con simples denuncias. Estas personas violadoras de derechos humanos atentan contra la vida democrática del país y el orden constitucional, además de constituir delitos es por eso que hemos pedido que sean enjuiciados sin tanto trámite”, comentó Herrera.

Señaló que saben cómo está la corrupción dentro del MP y que por eso se solicitó que los funcionarios señalados sean procesados por abogados independientes.

Cambio de ministro de Gobernación

Herrera también se refirió al cambio en el Ministerio de Gobernación y aseguró que esperan que con el nuevo funcionario Byron René Bor Illescas, no se ejecute actos violentos como se ha visto en algún momento, pues las protestas han sido pacíficas y así se mantendrán.

Le dijo a la fiscal Porras, que siguen exigiendo su renuncia y que deje el cargo porque el pueblo ya no la quiere allí y además ya tiene 15 días sin cumplir sus funciones.

Las autoridades indígenas dijeron que el acceso al edificio de Gerona se está permitiendo, pero que son los trabajadores del MP los que no llegan.

No permiten ingreso

Consultado el MP, señaló que es falso que estén permitiendo al personal entrar al edificio de Gerona a realizar su trabajo.

Afirmaron que únicamente dejan ingresar a personal de seguridad para realizar cambio de turnos.

“Ninguna fiscalía ni área administrativa ha podido regresar a sus labores desde que el edifico fue bloqueado el 2 de octubre de 2023” respondió el MP a la consulta.

Añadieron que el número de sedes distritales que están también afectadas por manifestaciones varía dependiendo el día y que en algunas a veces dejan entrar a trabajar al personal.

“Se ha reorganizado la distribución, hay otras sedes del Ministerio Público que están funcionando, además de teletrabajo, esto gracias al fortalecimiento digital que el Ministerio Público ha logrado en la administración de la Dra. Porras Argueta”, mencionaron.