Bernardo Arévalo asegura en Jutiapa que rival político le está mintiendo al magisterio nacional, con quien ha hecho alianzas en los últimos días

Durante su presencia en el municipio revelaron las propuestas para atender temas como la educación, la desnutrición, la salud, el precio de la canasta básica y gasolinas, el combate a la corrupción, así como algunas alianzas que han consolidado en el departamento.

Sobre el magisterio nacional, Arévalo se refirió a los acontecimientos de las últimos días en lo que aseveró que Sandra Torres, su rival en el balotaje, ha hecho un pacto con uno de los sindicatos y se ha reunido con maestros para “regar mentiras”.

Reveló que se han enterado, por otros maestros con quienes han dialogado, de que en esas reuniones están instruyendo de cómo votar el próximo 20 de agosto.

“Les quiero decir que tanto como gobierno, y a título personal, hemos dicho que no hay desarrollo sin educación y no hay educación sin magisterio y no hay magisterio si no se les da condiciones dignas para el ejercicio de la profesión”, resaltó.

Relacionó a “los corruptos” y “los mismos de siempre” con el presidente Alejandro Giammattei, de quien dijo que “están gobernando juntos y han hecho alianzas”.

“Discúlpenme por el tono personal, pero como el hijo del autor del escalafón magisterial y del Código de Trabajo (Juan José Arévalo Bermejo) no vamos a actuar en contra de los intereses de la clase trabajadora y del magisterio nacional”, aseveró el presidenciable.

Añadió: “Ellos van a encontrar en nosotros, Karin y yo, unos aliados para trabajar por la dignificación del magisterio nacional. No crean en esas mentiras, otras más, que están regando los opositores políticos”.

La vicepresidenciable, Karin Herrera, se refirió a las acciones que tomarán para evitar la corrupción en su gobierno. Indicó que quienes vayan a formar parte del gobierno de Semilla “deben ser personas probas, dispuestas a trabajar y a cumplir con el plan de gobierno para llegar a las metas propuestas y que los fondos públicos lleguen al pueblo”.

Advirtió que “aquella (persona) que vulnere esto, para beneficio propio o de otros, será denunciada como corresponde y quien resulte culpable recibirá la muerte civil, para que no pueda ser funcionario nunca más por haber transgredido esos principios”.

“Quien haga una obra pública debe ser aquella que demuestre capacidad para hacerlo y que ésta dure por años, y se haga con material de calidad”, resaltó.

Según Herrera “llevamos años de robos y abusos de poder. No les ha importado que no llegue agua apta para el consumo humano. Muchos niños mueren por eso, por desnutrición, por condiciones que pueden ser prevenibles”.

Según la política “Guatemala tiene todo para estar mejor, pero poco se ha trabajado en el saneamiento ambiental. No se ha trabajado en drenajes y alcantarillas. No han cumplido y en esto quiere trabajar el Movimiento Semilla”.

“Toda la población tiene derecho a acceder a un sistema de salud pública digno”, puntualizó.

Canasta básica

Durante su visita a Jutiapa las personas le hicieron saber al binomio sobre la crisis que viven debido al encarecimiento de los productos de la canasta básica. Ellos aseguraron que están conscientes de la situación y analizan las acciones a tomar si ganan las elecciones del 20 de agosto.

“Creemos que parte de los problemas de la canasta básica y combustibles es por cómo funcionan los mercados, y porque no hay apoyo a la libre competencia y competitividad”, dijo Arévalo.

“Queremos lograr que aumente la productividad de todos esos elementos, de esa canasta. De manera que haya un descenso en los precios. En el caso de las gasolinas hay que revisarlo bien. Esperamos que (los precios actuales) nunca respondan a un control, dominación o monopolio”, expuso.

Presupuesto y educación

Arévalo, sobre el tema educativo, expuso dos problemas a los que le pondrán atención urgente. “La calidad educativa y la infraestructura. El 85 por ciento de cobertura en escuelas para los alumnos de nivel primario, pero están en condiciones de deterioro”.

“Las escuelas funcionan porque hay maestros y padres de familia con vocación que se unen y trabajan en las reparaciones de los centros educativos”, expresó.

Según el presidenciable “quieren aumentar un 45 por ciento del presupuesto de educación y gran parte de esos fondos irán, en caso de la educación primaria, sobre todo, a resolver esos problemas.

“Hoy los niños y niñas estudian sentados en un par de ladrillos y un pedazo de madera”, evidenció.

Alianzas

De acuerdo con Arévalo han hecho algunas alianzas con algunos políticos jutiapanecos, pero aclaró que “es un proceso de invitación a todas las fuerzas, a todos los sectores, que se quieran sumar a Semilla para recuperar un estado decente y caminar como un solo pueblo hacia el 20 de agosto”.

“Se han sumado diversas organizaciones, personas particulares, y seguimos haciendo el llamado para que se unan al Movimiento Semilla”, explicó el candidato.

Según el presidenciable van a gobernar para todos, y “no solo un sector”. En el caso de Jutiapa, reveló, se han acercado con el diputado distrital del partido Azul, Nery Ramos, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de 2015 a 2018.

Ramos, compartió el político, les ha brindado un apoyo público, el cual lo ha evidenciado en sus redes sociales, pero aseguró que “no hay transacciones o negociaciones a cambio de eso. “Unimos las fuerzas para un esfuerzo común”, indicó.

En Santa Rosa

El binomio de Semilla también visitó el departamento de Santa Rosa. Llegaron a Chiquimulilla en donde el presidenciable aseguró que se sentía emocionado de estar en el departamento donde nació su padre, Juan José Arévalo Bermejo. El expresidente de la Revolución de 1944 nació en Taxisco. “Es emocionante estar en su tierra natal y me deja sentir que está caminando al lado de nosotros”, dijo Arévalo sobre su padre.

De nuevo, como en Jutiapa, se refirió al tema educativo. “Hemos planteado la necesidad de alcanzar un gran pacto nacional por la educación para ir cerrando las brechas y que todos tengan instrucción de calidad”, señaló Arévalo. Esta propuesta está en la Semilla 10 del plan de gobierno, refirió.

“El apoyo al campesino va a estar enfocado en la agricultura”, dijo Herrera, en temas de desarrollo social para el sector rural. Mientras que Arévalo recordó. Sobre el tema de la corrupción, lamentó que las personas voten por “diputados que han sido denunciados por corrupción y se los han comprobado”.

Recordó que en la campaña anterior no les permitieron correr con Thelma Aldana, a quien la sacaron “como hicieron en estas elecciones con tres personas”. Semilla, dijo, ha sido consecuente en la lucha contra la corrupción. Destacó que en las protestas de 2015 se eligió a un personaje que dijo no ser “ni corrupto ni ladrón, y ahí están los resultados”.