Bernardo Arévalo le solicita a Sandra Torres detener campaña en su contra y ella le pide pruebas

“Ya basta de desinformación. Estamos viendo una campaña que no solo es sucia, sino que tiene como principal vocera a una candidata presidencial”, señaló el presidenciable ante contenidos que han sido difundidos en diferentes formatos digitales, así como “insultos que la candidata Torres esparce en sus mítines”, señaló el político.

“Es impresentable que Sandra Torres sea el principal rostro de las mentiras, de la desinformación y de los mensajes de odio que hoy estamos viendo”, expresó Arévalo y añadió que se trata de “un daño directo y dirigido al desarrollo libre del proceso electoral (…). Busca estafarlos para que voten por miedo o por información que no es verídica”.

A esta petición se unió la vicepresidenciable Karin Herrera, quien denunció “el odio y discriminación que ella misma (Sandra Torres) expresó en su mitin del pasado 5 de agosto. Porque Guatemala no puede cambiar ni prosperar si seguimos tolerando la xenofobia, los insultos y una política que lo único que hace es circular vulgaridades”, expresó.

El discurso de Sandra Torres

En redes sociales han circulado videos en los que evidencian que Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), arremete con insultos contra los integrantes del Movimiento Semilla.

“Los de Semilla, todos son unos afeminados y una partida de huecos. En la UNE hay hombres y mujeres definidas, aquí no hay medias tintas”, fue parte de su mensaje en un mitin político en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

El candidato presidencial de Movimiento Semilla indicó que todavía están evaluando las acciones legales que tomarán al respecto por la campaña de desinformación en su contra y que recopilan las evidencias.

Sandra Torres y Bernardo Arévalo competirán por la presidencia este 20 de agosto, cuando los guatemaltecos están llamados a las urnas para elegir al próximo gobernante.

Sandra Torres le responde

Este jueves 10 de agosto, la Sandra Torres brindó conferencia de prensa en la que se refirió a los señalamientos de Bernardo Arévalo.

“Si tiene las pruebas que las presente, yo estoy enfocada en mi campaña, no en descalificación de nadie como él lo está haciendo. Le puedo decir que también soy víctima de campaña negra que están zumbando en la redes sociales y ustedes mismos son testigos”, afirmó.

Agregó: “Pero ya que el señor Arévalo me menciona a mí en su conferencia de prensa como la responsable, pues que presente las pruebas. Esperaría yo que presente estas pruebas de estas descalificaciones, pero sobre todo entiendo su desprecio por las mujeres y lo que demuestra él con las palabras a la cual se me refiere, no solo me está insultando, me está faltando el respeto y confirma su misoginia, el desprecio por las mujeres es evidente, lo que él está demostrando es una desesperación, obviamente, sus números en las encuestas están bajando, pero la verdad no me voy a prestar a contestar insultos y descalificaciones”.

Agregó que su discurso en San Martin Jilotepeque, Chimaltenango, fue una respuesta a las “provocaciones” de Semilla en redes sociales. “Se les contesto”, agregó.

Indicó que no es homofóbica, aunque no comparte el matrimonio igualitario, pues según ella, “es problema de cada quien”, pero le preocupa la mala influencia para los niños.

Informe de elecciones

Este 10 de agosto, en la presentación del informe de las elecciones generales en Guatemala, en la OEA, países miembros expresaron sus condolencias ante el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio.

En ese contexto, señalaron el peligro que representan los discursos de odio en procesos electorales.

“Los pueblos de América condenan la violencia, condenan los asesinatos y condenan los mensajes y discursos de odio que muchas veces promueven este tipo de actitudes”, expresó Héctor Enrique Arce, embajador de Bolivia, y agregó que en procesos electorales se puede “con base en informaciones falsas, sembrar la desconfianza, sembrar actos de violencia y la exacerbación de sentimientos que no corresponden a la verdad”.

Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, recordó que en Guatemala se les ofreció seguridad a ambos candidatos, “especialmente cuando se supo que la vida de Bernardo Arévalo corría peligro”.