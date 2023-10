Bloqueos en Guatemala: estas son las rutas que continúan cerradas en el área metropolitana este 12 de octubre

La CC le ordenó a la autoridad competente que libere las carreteras del país y permita la libre locomoción de todos los guatemaltecos. Además, le avala usar la fuerza pública, si es necesario, así como el acompañamiento del Ejército, si es necesario.

Ante esta resolución, la noche del 11 de octubre varios manifestantes que permanecen en los bloqueos desde el pasado 2 de octubre han indicado que no cederán hasta que la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras, renuncie.

Bloqueos este 12 de octubre

Ayer, 11 de octubre, en varios puntos del área metropolitana los manifestantes tomaron la iniciativa de permitir el paso por breves minutos, cada cierto tiempo. En áreas como Villa Nueva, Mixco, carretera a El Salvador y la capital, dejaron pasar carros, motos y transporte pesado porque en las filas de vehículos había personal de salud y personas que se dirigían a recibir tratamiento médico.

Esta iniciativa la han repetido durante los bloqueos de este 12 de octubre. En el puente el Incienso los manifestantes bloquearon el paso con dos tráilers que cierran los carriles de ambas vías. Sin embargo, cada cierto tiempo permiten el paso a motoristas.

Otro de los puntos bloqueados con dos vehículos de transporte pesado es el Periférico, frente a la colonia Bethania. Hasta las 7 horas, los manifestantes permitían el paso únicamente a personal médico, cuerpos de socorro y personas enfermas.

En este lugar, ayer permitieron el paso de 20 tráiler que se dirigían hacia el Atlántico y transportaban producto perecedero. Luego de mantener diálogos con la PNC, acordaron abrir el paso por pequeños lapsos. Sin embargo, durante la tarde acordaron junto con las autoridades ancestrales que mantenían el bloqueo la Calle Martí, zona 6, volver a cerrar el paso por completo.

Esta mañana también se hizo presente Juan Arnoldo Gutiérrez, secretario de la alcaldía indígena de Zacualpa, Quiché, para dialogar con los manifestantes del lugar y solicitar que no se permita el paso de transporte pesado.

“Debemos demostrar que en Guatemala el que manda es el pueblo, no ellos. Como no han escuchado nuestras demandas. Se han enviado amparos a la Corte de Constitucionalidad, sin embargo, no resuelven. Entonces es una forma de que nuestras demandas sean escuchadas”, indicó respecto a por qué no dejarán pasar al transporte pesado.

Además, indicó que se dirigen hacia la sede del Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1, para acuerpar a las autoridades ancestrales que se encuentran en el lugar desde el lunes 2 de octubre.

En la calzada Raúl Aguilar Batres, ruta bloqueada desde el lunes 9 de octubre, continúa cerrada y se encuentran tres tráiler en los carriles con dirección al sur. Además, en esta área, los manifestantes también impiden el paso vehicular sobre el Periférico, en el puente que se encuentra arriba de la calzada Aguilar Batres.

De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, hasta las 6:30 horas, tenían registro de las siguientes rutas bloqueadas: avenida Petapa 32 calle, zona 12; calzada Raúl Aguilar Batres; el puente El Incienso; el Periférico 11 calle, zona 7; y el Periférico frente a la colonia 4 de febrero. Sin embargo, fueron aumentando.

Vías donde continúa bloqueada la circulación vehicular, hoy 12 de octubre. 🔴 AV. PETAPA 32 C. Z. 12

🔴 CALZ. AGUILAR BATRES 29 CALLE Z. 11/12

🔴 PERIFÉRICO PUENTE INCIENSO

🔴 PERIFÉRICO 11 CALLE ZONA 7

🔴 PERIFÉRICO 4 DE FEBRERO#TráficoGT #BloqueoGT pic.twitter.com/uZi5JfFJvJ — PMT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) October 12, 2023

Hasta las 08 horas, la Policía Municipal de Tránsito de Mixco no reportó bloqueos, por lo que el tránsito vehicular era normal.

En la ruta CA-1 Oriente, ruta a El Salvador, sobre el kilómetro 16 también continúa el bloqueo. En este punto, los manifestantes también han permitido el paso vehicular cada cierto tiempo.

Esta mañana, una de las situaciones que se vivió en el lugar fue que un hombre, acompañado por dos personas más y todos con el rostro cubierto, pateó los conos y movió a la fuerza parte de la barricada que bloquea el paso. Sin embargo, los agentes policiales que se encontraban en el lugar lo capturaron.

En Villa Nueva, la Policía Municipal de Tránsito, informó que hasta las 6:30 horas se mantenía el cierre vehicular en el trayecto del bulevar El Frutal, sobre el puente Tubac; y en la 10 avenida de la zona 5, en el límite entre San Miguel Petapa y Villa Nueva. Sin embargo, hacen la aclaración que más bloqueos se podrían registrar durante el día.

*Con información de Leslie Sánchez, Andrea Domínguez y Carlos Kestler.