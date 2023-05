Cambio pretende revivir batalla legal para dejar fuera candidatura presidencial de Carlos Pineda

Un vocero del partido Cambio confirmó que presentaron dicha acción legal, pero no profundizó si ya había sido resuelta con el argumento que ampliarían detalles el próximo lunes puesto que los candidatos y el Comité Ejecutivo Nacional se encuentran de gira.

Pineda encabeza la intención de voto en varias encuestas y sondeos. En un mitin en Petén, el presidenciable de Prosperidad Ciudadana arremetió en contra del partido Cambio y de Manuel Baldizón, el principal dirigente, quien buscaba proclamarse como candidato a diputado.

“Quieren bloquearnos, nos metieron un amparo para bajarse al partido en una sala”, exclamó Pineda, quien calificó a Baldizón como un “alacrán que yo me metí en la camisa y que no me logro quitar”.

“Ellos —Baldizón—, a pesar de que son de Petén, pero son unas lacras del país. A mí me da vergüenza que tengan aquí sus negocios, se robaron todos los sitios municipales de Petén para hacer centros comerciales”, señaló con evidente molestia.

Además, denunció que, aunque el amparo ya había sido declarado sin lugar, habría ya un acuerdo entre varios partidos para que el recurso avance, de llegar hasta la Corte de Constitucionalidad.

Aparentemente, Cambio señala vicios en la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria, que habrían sido refrendados por el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En dicha asamblea, Prosperidad Ciudadana no habría presentado los informes económicos, los listados de firmas de los delegados, y habría incumplido con la representación de minorías.

Al finalizar un mitin en Zacapa, Pineda dijo que la familia Baldizon sus “enemigos” y dijo que el amparo presentado fue rechazado porque “ya era cosa juzgada” pero ahora, los “cuatro partidos corruptos” —que no nombró— quieren elevarlo a la CC.

“Creen que em van a parar con papelitos, si el pueblo está conmigo”, advirtió el presidenciable. “Cómo van a bajar la asamblea si tenemos trabajo, tenemos candidatos y esto no es un juego. Guatemala no está para payasadas

“Aquí no hay justicia, sino guerra de poderes. Como en su tiempo ponen cortes y jueces… pero ya no hay que hacer justicia. Al pueblo no lo vamos a callar y vas a ver si no le meto unas 10 mil personas a la Corte si me están molestando”, añadió.

Pineda pretendía postularse al inicio como candidato presidencial del partido Cambio; sin embargo, renunció a esa organización tras denunciar injerencia de Manuel Baldizón.

Posteriormente fue nombrado por Prosperidad Ciudadana, donde desplazó de la candidatura al exministro de Economía Antonio Malouf.

Manuel González, fiscal nacional de Prosperidad Ciudadana, afirmó que el partido “celebró su asamblea nacional ordinaria en noviembre de 2022, dentro del marco de la legalidad” y que “dicha asamblea que fue inscrita por el Registro de Ciudadanos del TSE sin presentarse ninguna impugnación en el plazo que establece la ley”.

“No está en peligro ninguna candidatura de Prosperidad Ciudadana”, aseveró.