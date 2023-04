Candidato Carlos Pineda denuncia plan para matarlo y ofrece recompensa por información de sicarios

“Bueno, llegó lo que tanto temía. Me enteré de que ya me mandaron a matar, me enteré de buena fuente y por tres diferentes fuentes genuinas de que contrataron un grupo de sicarios de San Andrés, Petén, liderado por una tal Patrona, de Sayaxché, (…) y los contrataron para que me mataran, yo jamás he tenido enemigos, pero veo que ahora ya los tengo, y eso es porque le estoy tocando el bolsillo de la corrupción a mucha gente poderosa”, dijo Pineda en una publicación en sus redes sociales.

El político agregó que “ya me están averiguando quién fue quien dio la orden de matarme, me quitaron mi paz, porque a mí no me gusta andar con gente, no me gusta andar en carros blindados (…) pero hoy si me van a conocer. Me voy a equipar con todo el respeto que se merecen todos mis seguidores y toda la gente honorable de Guatemala, ahora me van a ver equipado, con seguridad y en carros blindados y aquí los voy a estar esperando”.

Además, señaló que “pudo haber sido una familia política, pudo haber sido algún candidato político o algún partido corrupto. Y desde ya, como es una propuesta de mi plan de trabajo el ofrecer recompensas desde el Ministerio de Gobernación (…) desde ya lo voy a demostrar, estoy ofreciendo Q300 mil para el que me dé más información y me ayude a capturar a estos sinvergüenzas”.

Asegura que ya colocó la denuncia en el Ministerio Público y que ya tiene personas investigando el caso a nivel particular.

En las elecciones generales del 25 de junio, los guatemaltecos tienen que elegir a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2024-2028.