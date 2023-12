Comisión de la OEA visitará Guatemala y asistirá a la toma de posesión de Bernardo Arévalo el próximo 14 de enero

Así lo anunció este miércoles el presidente del Consejo Permanente de la OEA, el diplomático de Antigua y Barbuda Ronald Sanders, durante una sesión convocada para informar del viaje que realizó la semana pasada el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al país centroamericano.

La comisión, cuyos integrantes se desconocen por el momento, estará en Guatemala entre el 12 y el 14 de enero para la toma de posesión de Arévalo de León.

Almagro recalcó durante la sesión que “hasta ahora” se ha conseguido frenar a las “fuerzas que querían evitar que el proceso de transición no prevaleciera”.

Sin embargo, alertó de que “esas fuerzas continúan y continuarán después del 14 de enero”.

En su última visita al país, el político uruguayo se reunió con magistrados de la Corte Constitucional de Guatemala, al igual que con la vicepresidenta electa Karine Herrera.

La semana pasada, la Corte Constitucional determinó que las autoridades electas en los comicios de este año deben tomar posesión en enero, como lo establece la ley.

El canciller de Guatemala, Mario Búcaro, que participó también en la reunión del Consejo Permanente en Washington, transmitió la voluntad del Gobierno saliente de asegurar la transición de poderes.

Además del envío de la comisión de embajadores, la OEA también inició ya el proceso para convocar a una reunión de ministros de Exteriores del continente americano para abordar la crisis en Guatemala.

Estas acciones anunciadas por la OEA el miércoles llegan después de que se aprobara el martes de la semana pasada una resolución en la que se invocó de forma explícita el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana.

Este artículo detalla los pasos a seguir cuando en un Estado miembro de la OEA se “produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder”.

Chair of the Permanent Council @sirronsanders will coordinate visit by @CP_OEA members to Guatemala and begin consultations on necessity of meeting of ministers of foreign affairs on “actions against the rule of law that pose a risk to the transitional government in Guatemala” pic.twitter.com/4eGrWHWMvh

— OAS (@OAS_official) December 20, 2023