Congresistas de EE. UU. piden al Departamento de Estado que se tomen acciones por “degradación de la democracia” en Guatemala

Entre las medidas que piden los congresistas se encuentran: una revisión de la participación de Guatemala en el Tratado de Libre Comercio que restringe el financiamiento de la Corporación Financiera para el Desarrollo para proyectos en Guatemala.

Además, piden que se pueda “utilizar la voz y el voto” de EE. UU. en las instituciones multilaterales de crédito para oponerse a préstamos para Guatemala.

También señala que se analice suspender la asistencia a las fuerzas militares y de seguridad, con el retiro de inversión anunciada por la administración Biden.

Según los congresistas, dichas medidas asegurarían que los fondos aportados por los contribuyentes estadounidenses no se utilicen para fortalecer estructuras corruptas de poder que mantienen la pobreza e injusticia en Guatemala, factores que impulsan la migración irregular.

En la misiva, los congresistas resaltan que las medidas deben tomarse luego de acciones impulsadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, las cuales buscarían “interferir en las elecciones y socavar la confianza de los guatemaltecos” al haber ordenado la suspensión del partido Movimiento Semilla.

