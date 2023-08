Convergencia Nacional de Resistencia se reúne con secretario de la OEA, Luis Almagro, y señala que el MP intimida al TSE y a Semilla

Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, y Factor Méndez, periodista y defensor de derechos humanos, en representación de la Convergencia Nacional de Resistencia, se reunieron con Almagro a quien pidieron que, entre otras cosas, que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA extienda su mandato hasta el 14 de enero de 2024 y que la OEA solicite al MP que “deje de utilizar el derecho penal como instrumento de intimidación política”.

Además, los integrantes de la Convergencia Nacional de Resistencia presentaron a Almagro un informe de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) sobre las denuncias de violaciones a la libertad de expresión y de prensa de enero a julio de 2023.

Ramazzinni dijo al finalizar la reunión que le entregaron a Almagro un escrito con la situación que vive el país y peticiones que le plantearon.

“En este documento nosotros insistimos en que, sobre todo, es imperativo defender la democracia, que esto es de suma urgencia para mantener y lograr una paz social entre los guatemaltecos”, comentó Ramazzinni.

Agregó que hicieron un análisis de lo que ha sido el proceso electoral, con las anomalías, con las subjetividades y que instaron a que haya un apoyo para que en la segunda vuelta electoral se defienda el derecho a un voto libre y secreto en un proceso abierto y transparente sin presiones, que esta es la tarea primordial y que se garantice ese respeto al voto y se promueva la transición pacífica del poder.

Que se extienda la MOE

Ramazzinni también señaló que le pidieron a Almagro, en la carta, que extienda el mandato de la MOE hasta el 14 de enero del 2024 día de la transición del poder.

“Le pedimos que también el secretario general exprese su total apoyo a las autoridades electorales en Guatemala en cumplimiento del mandato que tienen y en el marco de la Carta Democrática Interamericana que se solicite al Estado de Guatemala, y específicamente al Ministerio Público, que deje de utilizar el derecho penal como instrumento de intimidación política”, expresó Ramazzinni.

Al consultarle por qué solicitaron que la MOE siga en Guatemala, respondió: “porque no sabemos qué pueda pasar después. Estamos en el país de las incertidumbres, de las dudas, de las sospechas, de las suspicacias y entonces es mejor avisar de lo que puede pasar y no después lamentarnos de que no hablamos a tiempo”.

También pidieron que se haga la gestión ante el gobierno de Guatemala para que se autorice una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Factor Méndez, expresó que también se hizo entrega de un resumen de las principales violaciones a la libertad de expresión en Guatemala, la persecución a la prensa independiente y a los periodistas y a los medios de comunicación.

Señaló que este resumen fue elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala.

Señaló que el resumen contiene las denuncias recibidas y procesadas durante los primeros 7 meses del 2023, porque tiene énfasis especial en los últimos 2 meses de junio y julio, en el cual se registran 120 ataques, intimidaciones a periodistas, lo que eleva las cifra a 521 denuncias durante el actual gobierno, de enero 2020 a julio de 2023.

Afirmó que en este 2023 se superó el registro de denuncias que fueron reportadas en el 2022, que fueron 117 y con el ritmo actual probablemente se superen los números del 2020 que fueron de 149, que es catalogado como el año más violento y represivo hacia el gremio periodístico en la denominada era democrática.