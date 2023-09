Crisis política: Cuáles son las sanciones que Guatemala podría recibir de Estados Unidos y la Unión Europea

Recientemente se han escuchado posibles sanciones económicas a Guatemala canalizadas por funcionarios de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero no hay nada oficial en el sentido de imponer medidas que paralicen el flujo comercial, de inversión o la restricción de las fuentes de financiamiento, dada la coyuntura política y las actuaciones del Ministerio Público (MP) que han llamado la atención internacional.

Ambos bloques económicos son los principales socios de Guatemala en el comercio exterior -exportaciones e importaciones-, y existen instrumentos que le brindan una preferencia comercial e impulsan la inversión, y cualquier rompimiento de este esquema podría provocar repercusiones negativas.

Los escenarios

¿Qué problemas tendría Guatemala si se concretan sanciones económicas y políticas por las acciones del MP, como lo han insinuado EE. UU. y Europa? Enrique Lacs Palomo, exnegociador del Tratado de Libre Comercio (TLC) y experto en asuntos de comercio internacional, afirmó que las sanciones pueden ser de diversa naturaleza y alcance, y que cualquiera que apliquen tendría repercusiones no deseables para el país.

Algunos políticos de esos países hablan de suspender el ADA (Acuerdo de Asociación) o Cafta (TLC), lo cual sería “desproporcionado y contra el debido cumplimiento de lo que el derecho internacional ha establecido por medio de esos tratados”, consideró. “Lo importante es actuar para evitar sanciones políticas o financieras que puedan suspender las gestiones o retrasar programas necesarios para el país”, indicó Lacs.

Asimismo, Guido Rodas, exministro de Economía y jefe negociador por Guatemala ante el TLC con Estados Unidos, comentó se tendría un “cuasi aislamiento económico y financiero, así como político”, y su campo de aplicación podría ser excluir al país del TLC-Cafta por parte de EE. UU., y un boicot económico de la Unión Europea y otros países que están en contra de la “injerencia del MP y de la pasividad gubernamental”, así como cerrar las llaves del financiamiento financiero internacional.

Posición sectorial

Para la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), Guatemala depende de países como Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente como destino de las exportaciones. “Definitivamente hemos visto sanciones puestas a países como Nicaragua, y esto no puede tener más que un impacto negativo, no solo para los sectores a los que se les imparten las sanciones, sino que a la población en general, con la inflación en aumento de precios”, expuso Amcham.

“Este proceso electoral anómalo por el cual Guatemala está atravesando ya está teniendo un impacto en la atracción de inversión extranjera, porque lleguen o no a sancionar a Guatemala el ruido alrededor de la imagen país crea la suficiente incertidumbre, la cual no es buena para la inversión y el comercio ¿el resultado? que empresas que buscaban a Guatemala ahora estén deteniendo sus inversiones o yéndose a otros países”, advirtió la Cámara.

“País poderoso”

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), adscrito a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), comentó que desde el punto de vista de las sanciones, EE. UU. puede tomar cualquier medida, y con el TLC se cuenta con un mecanismo más seguro. “Luego de observar lo ocurrido en El Salvador y en Nicaragua, existe siempre algo de tranquilidad, aparte de los retos que están en las cadenas de suministros y la necesidad de las empresas estadounidenses de buscar operaciones en el área y por eso lado estamos tranquilos”, explicó.

Aunque aclaró que es muy difícil determinar cuál sería el desenlace del actuar del MP y la cuestión política, opinó que en este momento solo son amenazas, “y no se espera ninguna sanción”.

“En un escenario en el que se llegaran a materializar sanciones, sería algo muy delicado porque la industria de vestuario y textil se encuentra en los niveles más bajos y no está a los niveles del 2021, y a pesar de que los empresarios tendrían las sanciones, lo que pasa es que las personas que necesitan el trabajo son los que pierden al no haber despachos, no se puede mantener gente trabajando”, agregó.

Ceballos consideró que pueden haber sanciones financieras a Guatemala, pero fuera del TLC. Es decir, que exista la prohibición de haber movimientos financieros u otro tipo de sanción que sería poderosa “y que dependemos mucho de la economía de Estados Unidos, y con esa dependencia siempre es un país poderoso que puede hacer lo que desee e inmediatamente nos pondría en problemas muy serios”.

En todo caso, abogó por que toda esta situación de crisis termine y que se le dé la juramentación al presidente electo. “Ya pasaron las elecciones y los resultados, que tomen cargo los nuevos ministros, y eso es lo que todo el mundo espera”, expresó.

“Vuelvo a lamentar que las cuestiones políticas se trasladen al plano económico, porque realmente nosotros estamos fuera de poder influenciar y hacer algo para que la situación se arregle”, puntualizó Ceballos.

¿Efectos primarios?

Al hablar de efectos inmediatos, si se llegan a materializar sanciones, para AmCham existe una alta probabilidad de que tanto Estados Unidos como la UE decidan limitar o incluso prohibir determinadas transacciones comerciales e inversiones en Guatemala. Esta situación cobra una relevancia especial debido a que EE. UU. se erige como el principal socio comercial de Guatemala. Tales medidas podrían ejercer un impacto considerable en la economía guatemalteca.

Durante el período de enero a julio del 2023, las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos representaron un 31% del total a nivel mundial, lo cual subraya el potencial alcance de esta situación sobre la economía nacional.

Lacs Palomo agregó que bajo sanciones políticas Guatemala podría está aislada de foros importantes, “o señalan a personajes y abren casos ante entes jurisdiccionales” con efectos para el Estado. Las sanciones económicas suspenden cooperación o el acceso a financiamiento de fuentes multilaterales de programas o proyectos necesarios para el país. Además, la suspensión de ayuda -no la humanitaria- a aspectos necesarios para el Estado.

Cómo puede aplicarse

Rodas consideró que Guatemala puede quedar fuera del TLC inmediatamente al aplicar sanciones. “Nuestras exportaciones serían gravadas con aranceles y dependiendo el porcentaje, tendría una gran pérdida de competitividad”, advirtió.

“En el caso del financiamiento externo, al cerrar esas llaves del flujo tendríamos una sensible baja de las reservas internacionales derivado de esa represión financiera. Además, se ampliaría ostensiblemente el déficit de la balanza comercial y también los problemas en la balanza de pagos en la cuenta capital. También como Donald Trump amenazó un día no solo con aplicar aranceles, sino que podrían gravar con un impuesto sensitivo a las remesas familiares lo que implicaría una sensible disminución del monto que ha ingresado”, añadió el exfuncionario.

Prosiguió: “Como efecto secundario tendríamos derivado de la pérdida de competitividad de las exportaciones, una contracción en la demanda efectiva, o sea, menos ingreso de divisas por esa vía, acumulación de los inventarios exportables, una baja en la inversión exportadora y lo más grave, la pérdida de empleo”.

Y con la represión financiera, resaltó Rodas, al “utilizar mano” a las reservas internacionales, el país sería mal calificado y no llegaría inversión extranjera, esto aunado a la disminución de las remesas familiares por cuestiones impositivas, y sería imposible cubrir el déficit de la balanza comercial, lo cual dispararía al alza el tipo de cambio y aunado a escasez de producción, “entraríamos a períodos altamente inflacionarios”.

Para AmCham, las sanciones pueden elevar la percepción de incertidumbre política y económica en la nación sancionada. Los inversores internacionales tienden a evitar contextos caracterizados por inestabilidad y riesgo, lo que reduce la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED).

“Por otro lado, ya estamos observando algunas sanciones políticas en desarrollo, como la inclusión de funcionarios gubernamentales en la lista Engel. Estas medidas incluyen restricciones individuales, como la prohibición de viajar a Estados Unidos y la congelación de sus activos en territorio estadounidense. Es posible que estas acciones marquen la pauta para lo que continuaremos viendo en términos de sanciones políticas”, resaltó la Cámara.

¿Lejano o cercano un pliego de sanciones para Guatemala?

Lacs Palomo cree que en este momento y basado en los señalamientos por los que se habla de sanciones, no ve suficientes condiciones, pero puede ser una “buena advertencia” si la situación pasa a más crítica, pero que las condiciones no ameritan sanciones extremas como las escuchadas.

“En este momento la medida más importante es la cooperación y acompañamiento para garantizar la seguridad jurídica, la institucionalidad y fortalecimiento de la democracia”, apuntó.

La posición de AmCham es que es difícil predecir con certeza si habrá sanciones económicas para Guatemala debido a la situación en el país, sin embargo, la incertidumbre es una constante en este contexto y, por lo tanto, no se puede determinar con precisión si las sanciones económicas serán cercanas o lejanas en el futuro, “pero el sólo hecho de que se estén mencionando y/o considerando nos coloca en una situación inestable a nivel de país”.

Cifras:

US$4 mil 878.7 millones

Fueron las exportaciones de Guatemala hacia los Estados Unidos en 2022.

US$1 mil 475.4 millones

Fueron las exportaciones de Guatemala hacia la Eurozona.