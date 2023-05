Edmond Mulet: “Cualquiera que se desvíe pagará las consecuencias”

Para este ejercicio se giró una invitación a los presidenciables para responder un mismo cuestionario, centrado en aspectos de interés nacional como seguridad alimentaria, educación, salud pública, generación de empleo, combate a la corrupción y seguridad ciudadana.

Las publicaciones se sujetan al orden de intención de voto que mostró la encuesta del 2 de mayo y por ello, ante la suspensión de la candidatura de Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, la primera entrevistada es Sandra Torres, segundo lugar en dicho estudio.

Este será el orden en que se publicarán las entrevistas: Torres, de la UNE; Edmond Mulet, de Cabal; Manuel Conde, de Vamos, y como Pineda queda fuera de contienda, se incluye al sexto lugar de la encuesta: Amílcar Rivera, de Victoria.

Zury Ríos, presidenciable Valor-Unionista, no ha aceptado ser entrevistada y antes de los fallos judiciales, Pineda ya había desistido de participar en estas conversaciones.

Edmong Mulet ocupó el tercer lugar de intención de voto en la Encuesta Libre realizada por ProDatos y publicada el 2 de mayo por Prensa Libre y Guatevisión. Ahora busca la Presidencia de la República por primera vez con el partido Cabal; hace cuatro años lo había intentado como candidato del partido Humanista.

En esta entrevista concedida a Prensa Libre responde y expone algunos proyectos que ofrece para resolver problemas económicos, sociales y políticos del país.

¿Conoce los índices de desnutrición del país? ¿Cuál es el mayor problema que impide frenar esta condición?

Sabemos, por estudios de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, que en Guatemala los niveles de desnutrición son de los más altos en el mundo. La mitad de los niños de menos de 5 años padece algún nivel de desnutrición y eso tiene un efecto en el desarrollo volitivo, el desarrollo físico, y lo vemos en todas partes del país, de personas que debieran tener algún tipo de estatura no la tienen o algún tipo fuerte de cociente intelectual.

¿Por qué cree que su plan de gobierno tendrá éxito en reducir la desnutrición?

Porque estamos comprometidos con combatir la corrupción, estamos comprometidos en tener gente que conozca, que sepa, que tenga experiencia en estos temas. También estamos enfrentando el tema de la desnutrición de una manera diferente. Es a partir del momento en que la mamá, por ejemplo, queda esperando. Nuestro programa de cero a 100 días no resuelve todo el problema que ya existe, pero sí empieza a resolver el problema de los niños que empiezan a nacer.

¿Entonces hay una meta para reducir en cuatro años estos números negativos?

Quisiéramos llegar a 5 puntos y reducir un 5% de desnutrición. Los gobiernos anteriores han hecho esfuerzos, a veces no muy eficientes, y lo que se ha logrado es un punto nada más en 4 años de gobierno. Nosotros esperamos que este programa de Cero a Siempre ayudará a mitigar ese ese efecto.

Esto contemplaría programas sociales y, de ser así, ¿cómo alejarlos del clientelismo?

El programa que tenemos para la madre joven o el bono mujer es no entregar bolsas.

Electoralmente me han dicho que decir esto no es conveniente porque la gente está acostumbrada a recibir una bolsa con un poco de maíz, un poco de frijol, aceite, arroz, azúcar, etcétera, pero sabemos que esos son grandes negocios que se hacen en la capital, grandes contratos donde hay negocios, corrupción, mordidas. Llenan bodegas de eso, tienen que contratar a personal para hacer la distribución.

Con nuestro programa utilizaré esos mismos recursos, pero para dárselos a la mamá en efectivo, que sea ella la que reciba ese dinero; el valor de la bolsa que pudieran estar recibiendo mensualmente y que ella sea la que va a la tienda, ella va al mercado, ella compra lo que necesita y ahí se evita esa intermediación. Con esto se beneficia también la economía local, porque esos recursos van a parar a la tienda, al mercado local y ya no para los grandes intermediarios.

Otro tema que llamó la atención a los guatemaltecos en el 2020 fue el de la salud. ¿Qué se necesita? ¿Mejores sueldos para los médicos o contratar más?

Creo que tenemos que empezar a dotar al servicio de atención primaria en Guatemala de mayores recursos. Si examinamos el presupuesto del Ministerio de Salud en los últimos 20 años, cada año hay menos asignación para medicina preventiva, para medicina de atención primaria.

Guatemala, por ejemplo, necesita seis mil puestos de salud, y actualmente hay más o menos mil 500, pero tampoco están dotados de las medicinas ni de los servicios médicos necesarios.

La idea nuestra es construir, equipar, dotar de medicinas a cuatro mil puestos de salud. En cuatro años no podemos construir los seis mil que se necesitan, pero sí cuatro mil, y utilizando la telemedicina.

Le quiero hablar del tema de la medicina primaria, de atención básica de medicina preventiva, que es la que evita que las personas tengan después que tener atenciones en hospitales nacionales, que se les compliquen las enfermedades o que tengan necesidad de médicos en Guatemala, una de las mayores incidencias de diabetes en todo el continente americano. Hay jóvenes de 18, 19, 20, 21 años que padecen diabetes y la medicina para esa enfermedad es cara.

Usted lo mencionaba, hay medicinas bastante caras y solo para el tema de diabetes. Es posible homologar los precios como ocurre en otros países de la región. Incluso en México se tienen precios un tanto más accesibles para sus ciudadanos.

Ellos tienen la gran ventaja del volumen. En México, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social compra 40 veces más que Guatemala, no solo medicamentos, sino equipo hospitalario o ambulancias, vehículos. Entonces la idea sería que a través del acuerdo que tenemos con México, ser parte de esas compras voluminosas.

Suele ser cíclica las noticias que involucran la red hospitalaria con la corrupción. ¿Cómo garantizar que esto se va a acabar en su mandato?

Es la vigilancia, la advertencia, tiempo, y el castigo y la persecución de personas que están involucradas en estas cosas en las corporaciones, personas en Guatemala que se han hecho multimillonarios a expensas de la vida y de la salud de los guatemaltecos. Todos tenemos ejemplos personales en nuestras familias y gente que ha perdido todo su patrimonio porque los costos de tratamiento son muy altos en el sector privado, las medicinas son muy caras. Hay formas de reducir esto y lo que tenemos previsto, por lo menos a nivel de Estado y de gobierno, es evitar esa corrupción con los mecanismos que hemos estado presentando hoy.

Un aspecto clave para el desarrollo de cualquier sociedad es la educación. Sin embargo, hemos visto cómo los indicadores de educación retroceden. ¿Cómo lograr mejorar la educación?

Garantizar la gratuidad para que los niños y adolescentes que están ahí continúen sus estudios. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación, solo 2 puntos, 7% de nuestro producto interno bruto. Costa Rica casi 8% y todos los países de América Latina invierten en educación. Nosotros no.

Solo el 12 por ciento pasan los exámenes de matemática, 20 por ciento los de comprensión lectora. Invertir en educación es muy importante, pero no la educación del tiempo de las cavernas o de la Edad de Piedra que estamos dando ahora.

¿Continuaría con el programa actual de alimentación escolar?

Sí, ha sido muy efectivo y se puede ir complementando con otros que tenemos para el tema de la desnutrición. Nuestro programa de Cero a Siempre es desde la concepción y durante cuatro años.

Buena parte del presupuesto educativo se encuentra amarrado al sindicato magisterial, en concreto con Joviel Acevedo. ¿Cuál sería su relación con esta agrupación?

Conozco a muchos maestros, una gran mayoría que tampoco se siente identificada con ese sindicato, y hay muchas otras organizaciones magisteriales con las cuales también podemos avanzar en la transformación del sistema educativo en Guatemala, siempre pensando en los niños y en los jóvenes, en la educación.

Yo no conozco al señor Joviel Acevedo y en algún momento habrá la posibilidad de sentarnos a conversar con él y hablar de estos temas fundamentales. Espero que como maestros que son y como personas sensatas que debieran ser, estarán de acuerdo en esta transformación educacional.

En generación de empleo, ¿cómo podrá aumentar la oferta laboral y las condiciones de trabajo dignas y competitivas en el país?

Creando las condiciones para que haya inversiones. Sabemos que el empleo solo se genera con inversión nacional e internacional.

Entonces, para generar esas condiciones, ¿cuáles serían tres acciones inmediatas que se necesitan con urgencia?

No creo que necesitemos más impuestos, la carga tributaria es suficiente. Creo que la SAT está haciendo un trabajo extraordinario. Es reinstitucionalizar el país, elegir a estos magistrados de salas de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, romper todo el esquema de corrupción que existe en el tema de infraestructura, intervenir los puertos, porque ahí impera la corrupción, contrabando, narcotráfico, y con esos puertos como están, eso no facilita la inversión internacional.

¿La carga tributaria es la adecuada?

Para los que pagan es más que suficiente, porque la carga tributaria está sobre la clase media en Guatemala, que es la que está pagando. Lo que hace falta es extender, ampliar, horizontalizar esa carga tributaria. Un 75% de los guatemaltecos todavía está en la economía informal.

¿La línea de gobierno sería de más impuestos, más préstamos, o ninguno?

La SAT ha aumentado la tributación en Guatemala en estos últimos tres años. Ha aumentado en Q30 mil millones.

¿Cómo se puede garantizar la certeza jurídica cuando vemos a muchos actores clave de puestos de Gobierno en Guatemala que son sancionados por Estados Unidos?

El tema de la corrupción. He visto ahora que algunos partidos políticos están presentando como candidatos a diputados sancionados no solo en la lista Engel, sino en otras.

Esto también es terrible, grave, y de verdad hay gente que va al Parlamento Centroamericano que ha comprado sus plazas solo para garantizar su inmunidad y su impunidad.

En Cabal no participamos de esos esquemas y tampoco vamos a favorecer, a patrocinar, a nombrar, a incorporar a gente que esté sancionada a nivel internacional.

¿Cuál es su diagnóstico de Guatemala en seguridad y cuáles serían los tres mayores problemas en ese aspecto?

Durante varios años hemos visto un descenso en los índices de homicidios, pero hace tres años ha habido un repunte importante, sobre todo en el tema de extorsiones. En tres años se ha multiplicado por cinco la cifra de extorsiones.

¿La pena de muerte es una solución para controlar la inseguridad?

Ni en Guatemala ni en ninguna parte del mundo es un disuasivo. La pena de muerte es una herramienta demagógica. Ni siquiera en El Salvador. La pena de muerte no se discute en ninguna parte del mundo. No resuelve el problema.

En seguridad ciudadana, ¿la participación del Ejército va a ser mayor, igual o menor a la actual?

Actualmente es casi nula. Lo que sí vamos a incrementar es la presencia del Ejército en seguridad, acompañando las patrullas de la Policía Nacional Civil. Esa presencia disuasiva del Ejército, de apoyo a la PNC, importa. Y eso no es una política permanente, sino temporal, en donde haga falta.

¿Contempla otorgar más fuerza o mayor incidencia a la Policía Nacional Civil?

Darle de nuevo el nivel de respetabilidad que merece y la profesionalización. Durante el Gobierno de Jimmy Morales, cuando el señor Degenhart fue ministro de Gobernación, descabezaron todas las estructuras de la Policía en cuanto a competencia, meritocracia. Todo se volvió a politizar.

En su mandato, ¿cómo piensa poner fin a la corrupción en el Organismo Ejecutivo?

Con la cabeza, con el ejemplo y con la advertencia a tiempo y el chicote. Cualquiera que se desvíe va a tener que pagar las consecuencias, sea quien fuere.

¿Se contempla una instancia nueva para fiscalizar la administración pública?

Primero vamos a desmantelar la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que no sirve para nada. Vamos a crear otras instancias de vigilancia y de control, pero independientes, con la sociedad civil, con medios de comunicación. Nadie vinculado al Gobierno. Si no, no funciona.

Ustedes se ven en una segunda vuelta electoral. ¿Contemplan alianzas?

Nosotros tenemos nuestro plan de trabajo, nuestra visión de transformación nacional de modernización, tenemos en nuestro código de ética, una serie de principios y valores, y cualquier persona que se incorpore, que se adapte, que acepte esos principios y valores, es más que bienvenida.