EE. UU. condena acciones del MP contra González y exfiscales y las califica como una “flagrante manipulación del sistema de justicia”

El mensaje fue replicado por la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, luego de que este mismo lunes 28 de agosto, fuera capturada la abogada Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de Naciones Unidas (ONU).

El Departamento de Estado de los Estados Unidos a su vez se pronunció a través de su oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (Democracy, Human Rights, & Labor), y declaró que “Estados Unidos condena categóricamente el abuso de poderes procesales por el Ministerio Público para intimidar” a los tres abogados.

González aseguró que su detención es una persecución política de parte del Ministerio Público (MP).

“Desde el año pasado estaba preparada porque hay varios casos en mi contra”, declaró González cuando fue trasladada por las fuerzas de seguridad a Torre de Tribunales.

La abogada es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.

“Están violentando mis derechos constitucionales”, alegó González al juez penal Jimmi Brenner, quien autorizó la orden de captura en su contra por un supuesto caso de “abuso de autoridad” y que hoy intentó enviarla a prisión preventiva sin realizar una primera audiencia para darle a conocer los motivos de su captura.

Este mismo lunes 28 de agosto, el MP también allanó la vivienda de los padres de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), quien desde el exilio denunció que las diligencias se trataban de una intimidación.

Posteriormente, el MP dio a conocer que durante las diligencias en el inmueble ubicado en San Miguel Petapa incautaron tres armas de fuego y Q40 mil en efectivo de los cuales, según el ente investigador, no se justificó su procedencia.

The United States categorically condemns the abuse of prosecutorial powers by @MPguatemala to intimidate those like Claudia Gonzalez, Juan Francisco Sandoval, and Eva Siomara Sosa who seek transparency and accountability in their country.

— State Department: Democracy, Human Rights, & Labor (@StateDRL) August 28, 2023