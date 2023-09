EE. UU. pide a Giammattei que denuncie “atentados contra la democracia” como la apertura de cajas electorales

“Nosotros estamos dispuestos a imponer sanciones a las personas que impidan la democracia en Guatemala. Queremos trabajar con el pueblo y el gobierno guatemalteco para apoyar el proceso legal de transferencia del poder“, recalcó.

Consultado sobre las denuncias acerca de la apertura de cajas de votantes que fueron fotografiadas, Nichols contestó: “Escalofriante. ¿Cómo es posible que hagan eso? Realmente es una brecha con todas las normas legales en Guatemala“.

El funcionario estadounidense aludió entre otros “al Ministerio Público y otros sectores de la sociedad que están apoyando ese atentado contra la democracia“. Además se refirió a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, señalada ya por el Departamento de Estado “debido a su participación en hechos significativos de corrupción (…) Durante su gestión Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos“.

De acuerdo con el Departamento de Estado, “el patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”.

Respecto al presidente saliente, Nichols recalcó: “Dentro de las competencias del presidente Giammattei, él tiene que pronunciarse a favor de la transición. Ha dicho que sí, pero también tiene que criticar los atentados en contra la democracia, como abrir urnas y revisar las boletas, eso es inaceptable y él tiene que salir y decir eso y decir al pueblo y a las instituciones guatemaltecas que no pueden hacer eso, que es inaceptable”.

“Esperamos que él lo haga dentro de poco, de inmediato“, recalcó.

Dijo además que funcionarios y diplomáticos estadounidenses, así como la Organización de Estados Americanos (OEA), han estado trabajando en Guatemala “para que se respeten los resultados logrados en las urnas”.

“Si hay personas que quieren bloquear la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, tenemos que frenar esa brecha de la democracia (…) Queremos trabajar con el pueblo y el gobierno guatemalteco para apoyar el proceso legal de transferencia del poder”, recalcó.

EEUU dispuesto a trabajar con gobiernos elegidos por los pueblos

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, llamó a los guatemaltecos la semana pasada a protestar para defender la democracia del país, en medio de la arremetida que mantiene la fiscalía con una investigación al ente electoral que lo declaró ganador de la presidencia, al partido político que lo llevó al triunfo y a él mismo.

Arévalo explicó que han utilizado las acciones legales para frenar el embate de quienes no quieren que llegue al poder, pero declaró que es necesario el acompañamiento de la población guatemalteca. De ese modo, convocó incluso a defender la transición de poder en las calles esta semana.

El presidente electo dijo además que presentarán un nuevo curso legal para frenar las acciones de la fiscalía. “Es la primera vez que estamos nosotros invitando al pueblo de Guatemala a que nos acompañe en la calle. La primera vez que nosotros convocamos”, dijo Arévalo.

La Voz de América solicitó comentarios a Nichols sobre las comicios presidenciales que se aproximan en países como Argentina y México: “Las elecciones son una oportunidad para que los pueblos de los países elijan, decidan a sus líderes y eso algo importante que respetamos. No es una decisión de Estados Unidos, es una decisión de los pueblos”, recalcó el funcionario estadounidense.

Reiteró además que a EEUU no le interesa “de qué parte del espectro político” viene un mandatario electo en la región. “Lo que importa es que llegue a la presidencia de una manera democrática y esté dispuesto a respetar los derechos y procesos democráticos dentro del hemisferio”.

Del mismo modo, dijo que el gobierno de EEUU “está dispuesto a trabajar con quien sea en Ecuador, en Argentina, en México”. “Los países que no realizan elecciones transparentes, justas, limpias son un problema para nosotros”, dijo.

Durante la entrevista con la VOA, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental catalogó de “muy preocupante” la posible presencia de cubanos en las filas del ejército de Rusia dentro de Ucrania.

Aunque no descartó que el reclutamiento, que Cuba ha reconocido, podría ser parte de una red de trata de personas, instó a las autoridades de la isla a ofrecer más información.

“Es algo muy preocupante la posible presencia de cubanos y de otras nacionalidades luchando en las filas de Rusia dentro de Ucrania (…) el reclutamiento podría ser trata de personas, podrían estar engañando a la gente y otras personas podrían estar teniendo un papel en el reclutamiento en una manera oficial”, valoró.

“Creo que sería muy útil para el mundo que enseñen, expresen más información de la situación, el gobierno cubano y también el gobierno de Rusia”, dijo Nichols.

EEUU preocupado por la crisis en Haití

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental respondió a una pregunta de la VOA sobre la actual situación en Haití: “Es grave”, dijo. “Tenemos que apoyar al pueblo de haitiano en este momento en el tema de las pandillas que están atacando al pueblo en Puerto Príncipe”.

Además aludió al cierre de la frontera con República Dominicana, una decisión anunciada el viernes pasado por el gobierno dominicano, alegando una disputa sin solución sobre un canal que desviaría agua de un río fronterizo.

“Es algo preocupante la situación. Nosotros vamos a apoyar una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para crear una fuerza multinacional para apoyar la seguridad en Haití, esperamos tener una votación dentro de una semana o un poquito más tal vez”, afirmó sin ofrecer otros detalles.

“En cuanto al cierre de la frontera ojalá que las partes acepten una mediación o una negociación para resolver este tema del uso de las aguas en la zona fronteriza”, agregó Nichols.

EEUU y Venezuela están “aún muy lejos” de una reapertura de embajadas

Nichols dijo a la VOA que tiene previsto participar en un evento con Freedom House esta semana para apoyar a los pueblos de Nicaragua, Venezuela y Cuba.

“Lo que digo a los gobiernos (de Nicaragua, Venezuela y Cuba) es que tienen que respetar la carta de la ONU, la Carta Interamericana de la OEA y respetar sus propias leyes, eso es algo clave para nuestro el hemisferio, para promover el bienestar de nuestros pueblos hay que darles libertad y democracia”.

En cuanto a Venezuela, Nichols reiteró que “si hay un proceso hacia elecciones libres y transparentes y justas estamos dispuestos a eleminar las sanciones que tenemos, queremos ver un país democrático. Hay una oportunidad para el régimen de Nicolás Maduro para demostrarle al mundo que sí respeta la democracia y no teme a una elección”.

“Si él (Maduro) y su gobierno están en ese camino, nosotros estamos dispuestos a eliminar las sanciones que tenemos”, reiteró.

En relación con los “estadounidenses indebidamente detenidos y presos políticos en Venezuela, Nichols recalcó que “ambos grupos deberían ser liberados lo antes posible”.

“Venezuela debería actuar para abrir su sociedad y regresar a la comunidad internacional”, afirmó. En relación con una posible apertura de las embajadas, Nichols dijo que eso “dependerá de la situación política en Venezuela. Si hay motivo de, por ejemplo, monitorear una elección, tal vez tendríamos razón para incrementar nuestra presencia en Venezuela, pero (sobre) reapertura, estamos aún lejos de eso”.

Rusia, Irán y China en la región

Consultado sobre la influencia que están teniendo en algunos países de América Latina los gobierno de Rusia, Irán y China, Nichols dijo que no corresponde a EEUU “decidir las relaciones diplomáticas de otros países en la región” pero resaltó que “el apoyo y el nivel de aprobación de EEUU dentro de las poblaciones en la región está 20 puntos por encima de China”.

Además recalcó que “EEUU es el socio comercial número uno o número dos de todos los países del hemisferio”, en alusión a que la nación norteamericana tiene de 20 tratados de libre comercio a nivel global, 12 de ellos corresponden a países del hemisferio.

Aludió además a que los intercambios culturales con el hemisferio son “los más amplios que tenemos en el mundo”.

“La presencia de Rusia o China no refleja los intereses de los pueblos de la región. Yo creo que esos pueblos deben tener los ojos abiertos de lo que les están ofreciendo”, expresó Nichols. “Yo viajo por la región y lo que escucho, por ejemplo, que los proyectos de infraestructura que ha construido China no han resultado en buena calidad, no han entregado lo que dijeron que iban a entregar”.

EEUU “preocupado” por la transparencia de procesos judiciales en El Salvador

Nichols dijo que EEUU quiere “mantener una relación muy buena con El Salvador y resaltó que existe una relación “muy cercana” entre ambos pueblos, con “millones de salvadoreños” en suelo estadounidense. También recalcó que EEUU es el socio comercial “más importante” para El Salvador.

Dijo también que el gobierno estadounidense tiene “algunas preocupaciones en cuanto a la transparencia y los procesos judiciales en El Salvador”. No obstante, afirmó: “Estamos muy contentos de que el presidente (Nayib) Bukele está aquí y yo espero viajar a El Salvador en pocas semanas para también conocer la realidad allá y para comer unas popusas muy buenas y auténticas”, concluyó Nichols.