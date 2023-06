Elecciones generales 2023: Estados Unidos solicita “integridad” a Guatemala para la segunda vuelta electoral del próximo 20 de agosto

A su vez, el diplomático señaló que su Gobierno ve con buenos ojos la decisión del Gobierno guatemalteco de recibir un número “histórico” de misiones de observación electoral en los comicios, que tuvieron lugar el pasado domingo.

El candidato Bernardo Arévalo obtuvo un inesperado segundo lugar en los comicios, por lo que competirá en una segunda vuelta en agosto con la ex primera dama Sandra Torres, quien lideró el recuento.

Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, cuya labor fue resaltada por Nichols en su Twitter, han sonado las alarmas sobre la intervención del aparato judicial en los comicios y las restricciones a la libertad de prensa en Guatemala.

La misión de la OEA, en un informe publicado el pasado martes 27 de junio, criticó la “alta judicialización” de las elecciones, con la suspensión de muchas candidaturas, porque “erosionó la credibilidad del proceso”.

La Unión Europea, por su parte, aseguró que las elecciones contaron con “graves” restricciones a la libertad de expresión y de prensa.

El diputado español y jefe de la misión de observación, Jordi Cañas, advirtió el pasado martes en una rueda de prensa que los comicios generales se celebraron en un contexto de “serio deterioro del estado de derecho y de la independencia del poder judicial”.

Según el escrutinio de las elecciones, un 17,38 por ciento (956 mil 413 votos) fueron nulos, la cifra más alta de las votaciones, ganadas por Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con un 15,78%, es decir 868 mil 124 sufragios.

We will continue to follow Guatemala’s election process closely ahead of the second round in August. The United States supports the integrity of the process authorized by the Guatemalan constitution. (2/3)

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) June 29, 2023