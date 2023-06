Elecciones generales 2023: Qué se prevé de la votación en EE. UU., la segunda en la que se podrá votar fuera de Guatemala

Adecuar el padrón de tal forma que a un votante en EE. UU. le quedara cerca el lugar dónde ejercer el sufragio era clave para motivar la participación, si se toma en cuenta la extensión de ese país, el temor que siempre va a existir de persecución y de que, quien tenga que viajar una larga distancia para votar, tendría que pedir permiso en el trabajo o perder un día de ingresos.

Migrantes consultados refieren que los pobres resultados obtenidos en la elección de 2019 debieron haber motivado a los actuales magistrados para hacer un mejor esfuerzo con el fin de hacer que más personas votaran.

En aquella oportunidad, en la primera vuelta, apenas votaron 734 personas, mientras en la segunda vuelta lo hicieron 521, cuando la inversión fue de unos Q47 millones. Los guatemaltecos temen que los resultados en esta elección sean igual de pobres o que apenas dupliquen o triplique lo que arrojó la primera vuelta de 2019.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras tanto, afirma que todo marcha sobre ruedas y que las papeletas, materiales y otros insumos ya se encuentran en las ciudades donde habrá centros de votación.

“Estamos preparadísimos”, dijo Nelly Arteaga, presidenta de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (Jevex). Aseguró que también está instalada la comisión que estará a cargo de la digitación de los resultados y que ya están conformadas las juntas receptoras de votos y los voluntarios ya están listos para trabajar.

Arteaga indicó que se han comunicado con migrantes a quienes les han resuelto dudas relacionadas a los centros de votación. Aunque indicó que en el estado de Florida hay cierto temor por las medidas migratorias hostiles que ha promocionado el gobernador Ron de Santis, dijo que las expectativas apuntan a que se superarán los números de las pasadas elecciones.

En total, 17 centros de votación serán instalados en EE. UU. que sumarán 158 mesas de votación. La presidenta de la Jevex, aseguró que ha habido una buena coordinación con los consulados en aquel país y con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, las inconformidades que vienen desde hace tiempo entre los migrantes con el proceso electoral en EE. UU. siguen, a poco de que se celebre la elección.

En principio los guatemaltecos en aquel país reclamaron la poca promoción que se hizo al empadronamiento los problemas para acceder al DPI y luego el débil llamado a votar.

A esto se le suma el que a connacionales les asignaron lugares muy lejanos para votar.

Ese es el caso de Mildred Quiñonez, quien lleva 15 años de vivir en EE. UU. Dice que su familia todavía vive en Guatemala y que sigue con interés todos los acontecimientos que ocurren en su país y por lo tanto actualizó sus datos este año para poder votar, según ella, en Miami, Florida.

Sin embargo, Mildred se quedará con el deseo de hacerlo porque, aunque vive en Miami el TSE, le asignó un centro de votación en Orlando. Esta ciudad está en el mismo estado, pero a unas tres horas y media de viaje en automóvil, dijo, por lo cual se le hará imposible acudir a votar.

“Es como que viviera en la capital —de Guatemala— y me mandaran a votar a Esquipulas —Chiquimula—”, exclamó con tono de frustración.

El caso de Edgar Estrada es peor. Tiene 27 años de radicar en Colton, California, pero se le asignó un centro de votación que está en la zona 8 de la capital guatemalteca. El connacional se empadronó en línea hace ocho meses y esperaba votar, pero ahora le será imposible.

De igual forma, Alfonso Pérez, un líder comunitario de Los Ángeles y quien fue parte una junta receptora de votos en la elección de 2019, indicó que al verificar su centro de votación le asignaron uno en Retalhuleu, el lugar donde votó por primera vez.

Aseveró que hay varios connacionales que se les asignó votar en San Francisco, ciudad que está a siete horas en vehículo desde Los Ángeles. Por esa razón dijo que puso una denuncia en al Procuraduría de los Derechos Humanos porque se “están violando” sus derechos.

¡Urgente! Guatemalteco en EEUU, verifica en dónde tienes que votar antes de salir de tu casa. Hemos recibido denuncias de personas que les fue asignado un centro de votación que NO LES CORRESPONDE.

Los migrantes intentaron comunicarse desde la semana pasada con el TSE para ver si todavía era posible corregir el error. No lo hicieron antes porque hasta hace poco se dieron a conocer los lugares que servirán de centro de votación.

Mildred aseguró que se comunicó vía WhatsApp desde la semana pasada con una trabajadora del TSE, a quien le expuso su problema por última vez el martes de esta semana, sin embargo, no recibió respuesta. En el caso de Edgar, también esta semana, envío un correo electrónico al TSE con el reclamo, pero no se lo contestaron.

Edgar asegura que, como le ocurrió a él, ha escuchado “bastantes casos” similares, lo cual les hace sentir frustración porque se les veda el derecho de ejercer el voto.

“Es una frustración la que vivimos muchos guatemaltecos —porque— nos tratan como guatemaltecos de segunda clase”, manifestó el migrante, quien añadió que “hasta el día de hoy no hay campañas en medios o en los consulados” para incentivar al voto, por lo cual cree que el resultado de esta elección será “un fracaso”, similar a la del 2019.

“Estoy bastante frustrada y molesta. Me quitan ese derecho a votar. El TSE empezó a ver esto en 2019 y están gastando bastante dinero, y no entiendo cómo después de cuatro años no resolvieron el problema”, señaló la migrante guatemalteca.