Elecciones Generales 2023: TSE investiga video de Badabun en el que se promociona a Sandra Torres

“Tengo que decirles la verdad de Guatemala. El día de hoy estoy en Guatemala, y no es para nada lo que yo esperaba, me dijeron que no viniera, me dijeron que era un lugar muy inseguro, me dijeron que me iba arrepentir de venir y es muy triste que en parte tenían razón”, narra la conductora al inicio del video, quien luego expone que en los primeros 15 minutos de haber llegado al país le clonaron su tarjeta de crédito y asegura haber conversado con varias mujeres que le manifestaron que se sienten inseguras.

Sin embargo, transcurrido medio minuto la temática cambia y Castillo habla de la candidata presidencial, Sandra Torres.

“Pero hay algo que me puso feliz y que me dio mucha esperanza, todo parece indicar que Guatemala por primera vez en la historia tendrá una mujer presidenta”, dice la conductora mientras comienzan a aparecer las primeras imágenes de Torres en el audiovisual.

Posteriormente, la presentadora hace referencia a la figura de otras mujeres de la política como Michelle Bachelet o Ángela Merkel, para luego volver a insistir en que las personas deben apoyar a Torres.

“Quiero felicitar al pueblo de Guatemala porque pondrán a la primer mujer presidenta en 200 años (…) les juro que no se van a arrepentir”, insiste la presentadora.

Investigación

El video que en dos días lleva 1.2 millones de vistas en el Tik Tok de Badabun, encendió las alarmas en el TSE, y los analistas de la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión prepararon el expediente que el jueves 18 de mayo fue trasladado a la Inspección General para su investigación.

Fuentes con conocimiento del caso, manifestaron que lo que ahora se busca establecer es si hubo un pago de por medio, considerando que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) prohíbe el llevar a cabo campaña a través de terceros.

El artículo 223, inciso I, de la LEPP establece que es prohibido: “Hacer propaganda electoral por interpósita persona, fundaciones, asociaciones o cualquier otra figura legal. En toda publicación efectuada en los medios de comunicación social, deberá señalarse el nombre del responsable, en el caso de las personas jurídicas, la propaganda debe ser respaldada con la firma del representante legal”.

Además, según las regulaciones de fiscalización de los partidos políticos, las agrupaciones partidarias no pueden hacer campaña en el extranjero, excepto en redes sociales, como se regula en el artículo 37 Quáter, del Reglamento de la Unidad de Medios, donde establece que los partidos deben registrar una única página de la agrupación, verificada por la red social, para hacer publicaciones pagadas por medio de esta cuenta.

Historial de Badabun

Sin embargo, al hacer una revisión de la parrilla de videos publicados por Badabun no es extraño encontrar videos con contenido político, ya que hay numerosa cantidad de materiales audiovisuales destacando el trabajo de funcionarios mexicanos, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como del mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador y la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.

Una nota publicada el 3 de abril por la periodista Gloria Piña, en la revista digital Eme Equis, de México, hace referencia a que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante su administración ha hecho al menos dos contrataciones de la productora Badabun, a quien habría pagado $125 mil por cada video y publicación.

Al hacer una conversión a quetzales, podría representar alrededor de Q55 mil, a una tasa de cambio de $0.44.

El video de Badabun en el figura Torres para muchos fue sorpresa que comenzara refiriéndose a una problemática y transcurridos 30 segundos, cambiara el rumbo de la temática para hablar de Torres.

Sin embargo, no es el único video producido de esa manera, ya que el pasado 7 de abril, publicaron un video sobre Atlixco, Puebla. El video inicia con Paola Castillo comiendo unos tacos de cecina (carne de deshidratada) y luego se muestra una toma panorámica del Cerro San Miguel; sin embargo, el video en ese momento da un giro, y aparece una entrevista con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón hablando de sus planes de gobierno.

Influencers en Guatemala

Aunque no existe ninguna normativa para sancionar a influenciadores en Guatemala, bajo el principio de la libertad de expresión, sí existen varios personajes de las redes sociales que están en permanente monitoreo del Tribunal, para detectar si incumplen en alguna normativa.

En Guatemala, los influencers únicamente no tienen permitido pautar en redes sociales publicaciones de campaña de algún partido, ya que solo se puede contratar espacio en redes sociales por medio de las cuentas verificadas.

Sin embargo, hay unas 50 cuentas bajo monitoreo, y entre ellas, destacan algunas que publican contenido relacionado a la política, entre ellas, la de Nemesio Román, conocido como “Mechito” y quien impulsa a Prosperidad Ciudadana, así como Alexa Portillo, y Paola Vega.