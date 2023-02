Elecciones Generales 2023: TSE se retracta y celebrará reuniones con partidos políticos a puertas abiertas

La medida que adoptó el Pleno, que también tuvo el aval de algunos partidos políticos, entró en vigencia en la tercera reunión semanal, tras la convocatoria a elecciones, que sostiene el TSE con los partidos políticos.

“El Pleno de magistrados lo volvió a plantear a los partidos políticos, esta vez en consenso, se decidió que ustedes puedan ingresar a todas estas reuniones a partir de hoy”, explicó Gabriel Aguilera, magistrado titular del TSE.

La semana pasada, la postura del TSE era que por tratarse de cuestiones eminentemente técnicas, no era aconsejable que los medios informaran a tiempo real de los temas abordados.

Una semana después, cambiaron su punto de vista. “Esta es una reunión eminentemente técnica, y precisamente consideramos que es bueno que la población esté informada. Que ustedes puedan trasladar la información de primera mano de todo lo que se discuta en estas reuniones”, indicó Aguilera.

La medida habría sido propuesta por el TSE, respaldada por la mayoría de partidos políticos. ¿Pero qué habría hecho el TSE si las agrupaciones, por mayoría decían, no?

“Desde la última reunión que se había planteado este tema, donde ya había una votación, pues acá sometemos todo a la discusión de los partidos. Posteriormente, al día siguiente, muchos de ellos abordaron la importancia de la presencia de los medios, y por eso el Pleno lo consideró y lo volvió a traer a la mesa”, respondió Aguilera.

Responsabilidad del TSE

En la pasada reunión del TSE con fiscales de partidos políticos, celebrada el jueves 9 de febrero, solamente cinco partidos políticos decidieron votar a favor de la presencia de los medios.

Pero no todos los restantes le dijeron “no” a la prensa. Algunas agrupaciones a las que fue posible consultar a su ingreso y salida de la última sesión, afirmaron que decidieron abstenerse a votar. Algunos argumentaron que en este tipo de sesiones, según lo dicta la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), ellos – los partidos – tienen voz, pero no voto.

“Cuando se nos hace la votación nosotros no votamos, porque consideramos que es una votación no valida, estaríamos violentando el artículo 130 de la LEPP. Nosotros ante la transparencia si queremos que la gente sepa qué está pasando, pero que tampoco se le eché la culpa a los partidos por una votación que no nos corresponde, es el TSE quien toma las decisiones”, afirmó Daniel Sosa, fiscal suplente del partido Cabal.

Por la misma razón, Héctor Aldana, fiscal del partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), justificó su abstención de votar en la reunión de la semana pasada.

“Yo les decía a los magistrados, esa no es una atribución nuestra, no se trata de votar porque los que están en una posición de árbitros o jueces en materia electoral, son ustedes”, refirió.

La postura que tomó la semana pasada el TSE, a criterio de Aldana, le preció la siguiente: “Más pareciera que dijeran, no dependiente de los que ustedes digan vamos a hacerlo. Nosotros no estamos en esa posición. Nosotros como partido oficial, no nos oponemos a que los amigos de prensa estén, no nos oponemos que la población, a través de ustedes, conozcan las discusiones que tenemos”.

Otros partidos políticos que no votaron, algunos por inasistencia en esa etapa de la sesión fueron Partido Unionista, Prosperidad Ciudadana y Todos. Está ultima agrupación envió un memorial al TSE, afirmando su disposición porque las reuniones en mención sean de puertas abiertas.

Votaron no

Algunas de las agrupaciones políticas que votaron por un “no”, la semana pasada, justificaron cuales fueron las razones para hacerlo, agregando que están abiertos que el proceso electoral sea transparente.

Héctor Pérez, fiscal de FCN –Nación, justificó el voto negativo “porque hay muchos temas sensibles que pueden salir antes de ser discutidos a plenitud. Esa es la percepción que se tiene”.

“No es que no estemos de acuerdo con el tema de los medios en la sesión. Siempre existe un tiempo después de las reuniones con los fiscales que los magistrados atienden a medios, señaló” Luis Miranda, fiscal del partido político, Nosotros.

El represente político, agregó: “Ciertos partidos políticos utilizan el momento para resaltar atributos que como organización política desean plantear, entonces no estamos de acuerdo porque es una reunión técnica, pero ellos utilizan este mecanismo para llamar la atención”.

Por su parte, Mariela Cabrera, fiscal de Comunidad Elefante, explicó que en la reunión pasada votaron de manera negativa, pero no porque se rehúsen a ser observados por la prensa, su voto en aquella ocasión fue porque el salón utilizado era demasiado pequeño.

“No recae en nosotros la responsabilidad de tomar esa decisión”, haciendo referencia que quienes toman dicha decisión es el Pleno del TSE, “en ningún momento podemos indicar que se le vede el derecho a la prensa de la información de las sesiones”, indicó.

¿Cómo votaron la semana pasada?

Algunos de los partidos políticos se pronunciaron referentes a la votación de la semana pasada, para permitir el acceso de la prensa a las reuniones, que finalmente fue permitido por el TSE, por ser la entidad garante del proceso.

Algunos partidos políticos, que en aquella ocasión votaron no, esta semana afirmaron que tras evaluar el escenario, era incluso pertinente que los medios estuvieran presentes, en aras de transparencia y confianza del proceso.

A favor

URNG – Maíz

Winaq

Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS)

Partido Azul

Movimiento Semilla

UNE

MLP

Poder

En contra

FCN Nación: No, argumentando que se discutirán temas sensibles

Nosotros: No, argumentando que partidos podrían usar sus intervenciones como plataforma política

Valor: No, argumentando que partidos podrían usar sus intervenciones como plataforma política

Comunidad Elefante: No, porque el espacio anterior era muy reducido, pero si está de acuerdo con la presencia de la prensa y la fiscalización

Cambiaron su postura

Viva: Inicialmente no, pero cambió de decisión por considerar que es necesaria la transparencia

Podemos: Inicialmente no, pero cambió de decisión por considerar que es necesaria la transparencia

No votaron

Partido Unionista

Prosperidad Ciudadana

Todos

Vamos

Cabal

No quisieron pronunciarse