Estados Unidos asegura que acciones del MP contra Movimiento Semilla ponen en “riesgo la legitimidad del proceso electoral”

El miércoles 12 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de las Elecciones Generales del 25 de junio, confirmando que el 20 de agosto se deberá celebrar la segunda vuelta electoral entre los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Movimiento Semilla.

Sin embargo, minutos antes de esa oficialización, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, anunció que el Juzgado Séptimo de Instancia Penal había ordenado la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en las firmas que permitieron su constitución como partido político.

Según el comunicado del Departamento de Estado, “estas acciones ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca, que debe promoverse y defenderse de conformidad con la constitución de Guatemala y la Carta Democrática Interamericana”.

Estados Unidos cierra su comunicado diciendo que “la voluntad del pueblo guatemalteco, expresada a través de los resultados de las elecciones del 25 de junio, debe ser respetada”.

We look forward to a free and fair runoff election in Guatemala on August 20 between Sandra Torres and Bernardo Arévalo. The will and constitutional rights of the Guatemalan people, as expressed through the June 25 elections results, must be respected. https://t.co/2qcLN8kjfN

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) July 13, 2023