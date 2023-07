Funcionarios Republicanos y Demócratas piden a Biden que sancione acciones “corruptas” de actores políticos en elecciones 2023 en Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó recientemente los resultados de las elecciones para presidente y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Arévalo del Movimiento Semilla competirán en la segunda vuelta del 20 de agosto.

El jueves 13 de julio, la CC otorgó un amparo provisional a favor del partido Movimiento Semilla, por lo que el TSE puede continuar con el proceso electoral.

Este viernes 14 de julio, los líderes de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja y el Senado de Estados Unidos condenaron el intento del Ministerio Público de Guatemala de suspender al partido opositor Semilla.

Entres los pronunciamientos están el del presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, quienes emitieron una declaración sobre las amenazas recientes a la democracia de Guatemala luego de la certificación de la primera vuelta presidencial del 25 de junio. resultados de las elecciones.

En la declaración indicaron: “Apoyamos firmemente la certificación del Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala esta semana de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio, las cuales fueron verificadas de manera independiente por la Organización de los Estados Americanos como sin irregularidades graves. Sin embargo, a la luz de la decisión del TSE, estamos profundamente preocupados por el intento de la Fiscalía General de Guatemala de revocar ilegalmente la personería jurídica del partido político de un candidato de la oposición antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto. La decisión de la Fiscalía General de la Nación es un flagrante intento de socavar la voluntad del pueblo guatemalteco que pretende eludir la certificación electoral realizada por el TSE y viola las leyes electorales de Guatemala”.

McCaul, quien representa al estado de Texas, fue más allá y pidió al Gobierno del presidente Joe Biden sancionar a los “actores políticos” en Guatemala responsables de la injerencia electoral.

Como líder republicano en la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, McCaul también hizo un llamado a la administración de Biden para que haga pleno uso de las autoridades de sanciones de la Sección 353 en respuesta a las acciones antidemocráticas y corruptas tomadas por los actores políticos guatemaltecos.

“El pueblo de Guatemala debe poder elegir a su próximo presidente sin interferencias, y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales debe realizarse el 20 de agosto con los dos principales candidatos apoyados por el pueblo guatemalteco en la primera vuelta. Apoyamos al pueblo guatemalteco en sus manifestaciones pacíficas en apoyo de la integridad de las instituciones democráticas de su país, y continuaremos monitoreando de cerca y respondiendo a nuevos intentos de poner en peligro la credibilidad y la imparcialidad de los procesos electorales del país”, agregó.

Además, los senadores estadounidenses Tim Kaine, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, así como el líder de la mayoría Dick Durbin, los senadores Ben Cardin, Jeff Merkley y Peter Welch (D-VT), emitieron también una declaración luego de que un tribunal guatemalteco descalificara a uno de los partidos políticos.

“Estamos profundamente perturbados por la injerencia sin precedentes del gobierno guatemalteco contra el proceso electoral luego de las elecciones del 25 de junio en el país. Estas acciones violan la ley guatemalteca. El allanamiento del gobierno a la autoridad electoral luego de la certificación de los resultados electorales es un ataque inaceptable a la democracia electoral. Hacemos un llamado al gobierno guatemalteco para que respete la voluntad de los votantes, cese toda interferencia y garantice la integridad de la segunda vuelta de las elecciones del 20 de agosto”, indicó la declaración.

CHM @RepMcCaul and @SFRCdems CHM @SenatorMenendez issued the following statement on the recent threats to Guatemala’s democracy following certification of the June 25 first-round presidential election results⬇️ https://t.co/0rERhQDHQS

Frank Mora, representante permanente de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, en su cuenta de Twitter: “Estados Unidos espera recibir noticias de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Guatemala en la reunión del Consejo Permanente del 19 de julio. Nos sumamos al llamado de la OEA para que las instituciones guatemaltecas respeten la voluntad de los votantes, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana”.

The United States looks forward to hearing from the OAS Electoral Observation Mission to Guatemala at the July 19 Permanent Council meeting. We join the OAS' call for Guatemalan institutions to respect the will of voters, consistent with the Inter-American Democratic Charter. pic.twitter.com/WCBSRejjn9

— Ambassador Frank O. Mora (@USAmbOAS) July 14, 2023