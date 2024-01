Gabinete de Bernardo Arévalo: Quién es Jazmín de la Vega Espinoza y su paso por el gobierno de Óscar Berger

En aquel año la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UDEE) era dirigida por De la Vega Espinoza, quien planeó la construcción de cuatro nuevas cárceles medianas.

La edificación comenzaría en enero de 2006 y tendrían un diseño exclusivo. Era como un modelo base para futuros presidios en el país, según informaron las autoridades.

Cada prisión tendría capacidad para 200 privados de libertad, sustituirían los barrotes por una lámina especial que impediría que los reclusos tuvieron contacto visual o comunicación de celda a celda.

Dijeron que en algunas áreas de las cárceles el block lo rellenarían con concreto para evitar fugas. Cada módulo de estas prisiones podría albergar a 16 privados de libertad. Las primeras que construirían serían en Coatepeque, Quetzaltenango y la otra en San Marcos. Al final no se ejecutaron.

En el gobierno de Óscar Berger

Jazmín de la Vega dejó la dirección de la UCEE el 31 de diciembre de 2005 luego de ser cuestionada porque pidió el pago de Q5 mil a empresas interesadas en recoger bases de licitación para la construcción de cárceles.

Todo comenzó el 14 de diciembre de ese año cuando una publicación periodística (de elPeriódico) reveló que dos funcionarios, uno de ellos De la Vega, del CIV recibían fondos a cambio de otorgar algunos beneficios a proveedores.

Los Q5 mil que pedía era para adquirir un vehículo Chevrolet en Q50 mil. Sin embargo, al final, el dinero lo ingresaron en el fondo común de la institución.

La otra dependencia que recibió fondos fue el Departamento de Precalificación de Obras (DPO). Allí recolectaron Q68 mil 500, de los cuales Q28 mil 500 los usaron para la compra de cuatro computadoras, cuatro USB y tres impresoras. Los restantes Q40 mil los entregaron a contabilidad del CIV.

El presidente Berger aseguró el 17 de diciembre de 2005 que no se trataba de dádivas, sino que la ley permitía recibir resmas de papel o equipo, y aclaró que los productos no llegaron a la bolsa de ningún funcionario.

El jefe del CIV de ese entonces, Eduardo Castillo, reveló que los dos funcionarios “cometieron irregularidades para renovar certificaciones y licitaciones a empresas”.

El primero fue el jefe del DPO, Héctor Búrbano, quien recolectó Q53 mil en vales cambiables por insumos de oficina. Al final de todo Búrbano presentó una carta donde pedía no renovarle su contrato en 2006. Así ocurrió.

Y el otro funcionario fue la jefa de la UCEE, De la Vega Espinoza, quien, según la denuncia, “obligó a los interesados en recoger bases para la licitación de la construcción de cárceles a dar un bono de Q5 mil para la compra de un automóvil que sería utilizado para supervisar obras”.

El 26 de diciembre, De la Vega, le pidió al Ministerio Público (MP) investigar si hubo anomalías en su administración.

“He solicitado investigar para determinar si hubo corrupción en el proceso de entrega de licitaciones. Dejo el cargo el 31 de diciembre, pero lo considero injusto”, explicó en esa oportunidad. Aseguró que no renunciaría porque “hacerlo era aceptar los hechos de que la acusaban”.

A la funcionaria no se le renovó el contrato en 2006. De la Vega dijo en su oportunidad que las dos auditorias del CIV y otras de la Contraloría de Cuentas no hicieron reparos y que esa práctica es usual en esa dependencia de la cartera.

Quién es ella

De la Vega Espinoza de Furlán nació en la Ciudad de Guatemala el 11 de junio de 1956. A los 67 años aceptó integrar el gabinete de Gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes aseguraron el día de su presentación que “nadie les había impuesto a ninguno de los nuevos funcionarios”.

La nueva ministra del CIV tiene vínculos con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Su participación ha estado ligada a la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Directora ejecutiva (CEO) de la empresa HSE (Honestidad, Servicio y Excelencia). Además, en el portal Guatecompras aparece como representante de Arquitecto, Konstruko y Proyectos Inmobiliarios.

El día de la presentación

El día de la presentación del gabinete de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, De la Vega Espinoza fue consultada por Prensa Libre acerca de este caso e indicó: “Le puedo decir que no fue así, siempre he velado por hacer las cosas bien en los lugares donde he estado”.

Agregó: “En la UCEE, levanté esa unidad, trabajamos con mucha transparencia, con honestidad, crecí allí profesionalmente y luego llegué a puestos ejecutivos”.

“El CIV será un gran reto de servicio a la comunidad. Como servidores públicos mi deber es hacer lo que hay que hacer, pero de la forma como debe ser. Ese será mi lema”, expuso.

Según la nueva funcionaria “Tengo muchos años de no estar en el Ministerio, pero cuando llegue analizaré todo, cómo está, tomaré las acciones futuras”.

Según ella al llegar a la cartera tomará acciones de emergencia, antes de que llegue la época lluviosa en el país.

“Se debe atender la red vial que está destruida. Serán 120 días para evaluar la red vial del país”, proyectó.

En su perfil de LinkedIn

Esto es lo que publica la nueva funcionaria en esta red social: