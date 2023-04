Intereses electorales ocupan la agenda del Congreso de la República

También se agendó la segunda lectura de la iniciativa 6218, la cual consiste en una ampliación al presupuesto del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor de Q339 millones 900 mil, provenientes de los saldos de los recursos destinados para la atención a la pandemia de covid-19.

Y la tercera iniciativa que se conocerá también en su segunda lectura, y que es objeto de crítica, es la 6189, que busca aplicar el recurso de gracia o indulto presidencial para aplicar la pena de muerte.

Se desata polémica

En la instancia de jefes de bloques de ayer, donde se aprobó la agenda, se desató una discusión al integrar la agenda de la sesión. Ahí cobró interés la iniciativa de ley para aplicar la pena de muerte.

La diputada Sonia Gutierréz, jefa de bloque de Winaq, se mostró en contra. A su parecer es “inviable técnica y jurídicamente”, ya que ya existió por medio del Decreto 159 de la Asamblea Legislativa, el cual fue derogado posteriormente con el Decreto 32-2000.

Además resaltó: “no podemos caer en el juego de un populismo, y un clientelismo barato que venga a engañar a la población”. Gutierrez también propuso que la iniciativa no fuera conocida, sin embargo, por minoría de votos, la iniciativa no fue retirada.

El diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque del partido Unionista, defendió la iniciativa de ley argumentando que con el indulto se están protegiendo los Derechos Humanos, ya que el recurso está establecido también en el Pacto de San José.

De la misma manera, Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional y candidato presidencial del oficialista Vamos, respondió a la diputada Gutiérrez: “esto no es populismo barato, es el derecho que tenemos los diputados a discutir y debatir lo que nuestro sano juicio nos dicte”. Y agregó que ojalá se avance para poder tipificar la pena de muerte como sea necesaria.

Samuel Pérez, jefe de bloque de Semilla, también en oposición a la propuesta, dijo que “el tema de la pena de muerte es un tema que se escucha cada cuatro años, cuando que se hace campaña. Jimmy Morales lo mencionó y no lo hizo, Alejandro Giammattei lo prometió y no lo hizo y esto es porque no se puede hacer en Guatemala”, aseguró.

Arzú Escobar tomó nuevamente la palabra y criticó a los diputados opositores. “No hay que actuar con esa superioridad moral en las discusiones importantes que estamos teniendo, aqui estamos discutiendo sobre un asunto importante, sobre un asunto constitucional como es la pena de muerte”, exclamó.

Sin dictamen de la comisión de DD. HH.

El 14 de febrero la Comisión de Defensa Nacional dio su dictamen favorable para la iniciativa que busca aplicar la pena de muerte, mientras la Comisión de Derechos Humanos no completó su análisis y no emitió ningún dictamen.

Óscar Chinchilla, jefe de bloque del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, detalló que cuando el tema se conoció no se logró obtener los votos para poder dictaminar en los 45 días que están estipulados en ley. En ese sentido se había solicitado prórroga, sin embargo, con la decisión de la Comisión de Defensa Nacional la iniciativa pudo avanzar.

Señalan iniciativas de populistas

Bajo el análisis de Alejandro Valverth, director del Observatorio Legislativo, las tres iniciativas son “enormemente populistas”. El recurso de gracia para la pena de muerte no busca más que “engañar”, ya que no hay delito al que se le pueda aplicar, y Guatemala es signataria de diversos pactos en materia de Derechos Humanos, por lo que no pueden volver a tipificar delitos.

Con la iniciativa 6185 señaló que es probable se busque beneficiar a quienes hayan sido condenadas por justicia transicional por delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno, por lo que solo se estaría promoviendo la impunidad.

La iniciativa 6218 prueba que los préstamos que se realizaron para el manejo de la pandemia se hicieron sin estudios previos, según Valverth. Agregó que de las tres iniciativas en discusión hoy, esta podría ser la “más noble”, pero el adulto mayor suele ser utilizado en todas las campañas con fines populistas.

Jorge Wong, analista independiente, coincidió en que las tres iniciativas son populistas y buscan el beneficio de algunos sectores, “son necesarias debatirse pero no en este momento no año electoral”, aseveró de manera que no se busque ganar adeptos.

Opinó que las iniciativas no deben ser delimitadas, pero hay leyes más importantes que pudieran representar beneficio para un grupo más grande de la población que no han avanzado en el Congreso desde hace varios años.

Para Wong, tales iniciativas que representan un beneficio para un sector mayor deben de ser acordadas con grandes pactos nacionales, donde se unan todos los partidos y no busquen fines electorales.