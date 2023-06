Las promesas de campaña en las elecciones generales de Guatemala y que difícilmente cumplirán los candidatos presidenciales

En este reportaje le presentamos algunas de las propuestas y frases destacadas de los candidatos presidenciales y que más llamaron la atención del electorado, según número de vistas y reacciones en redes. En su mayoría se enfocan en programas asistencialistas, seguridad, programas sociales y economía.

Unas son viables, otras no

A criterio de Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), “la mayoría de estas ofertas no toman en cuenta el deterioro institucional, con lo cual su implementación corre el riesgo de efectuarse sin controles ni mecanismos que garanticen transparencia y resultados. Si estos programas carecen del rigor institucional en su implementación, solo aumentarán el clientelismo y la corrupción en el país”, expone.

Agrega que un ejemplo concreto es el programa Mi Familia Progresa, inaugurado en el gobierno de la UNE. Como no tuvo el soporte técnico institucional, fue manoseado para fines de clientelismo por cada gobierno subsiguiente.

Mientras tanto, Guatemala sigue siendo el país de la región con la menor inversión social, y aunque los montos han aumentado cada año en el presupuesto nacional, los resultados son mediocres y nulos en cuanto a combatir la pobreza y la desigualdad, dice Marroquín.

Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica: “No hemos hecho una revisión detallada de cada una de las propuestas de los candidatos presidenciales, pero consideramos la importancia de que los aspirantes sean realistas y tomen en cuenta los ingresos tributarios de Guatemala, así como los compromisos de gasto establecidos, que incluso requieren de modificaciones legales. No es tan simple como pensar que el presupuesto de un nuevo gobierno es una chequera en blanco y que va a poder asignar el gasto público como lo considere”, resalta.

Sumado a ello, hace ver la importancia de que las agrupaciones políticas se esfuercen por atender los puntos prioritarios de la agenda nacional y los temas de país. “Por ejemplo, pensar en una tableta para todos los niños, cuando el acceso a internet en las áreas rurales es tan precario, no es realista. Además, el gasto en Educación se va en un 90% para el pago de maestros, así que no hay margen para comprar estos equipos. Las ofertas electorales deberían evaluar todo esto y proponer acciones concretas, no solo manipular la intención de voto de las personas”, enfatiza.

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refiere que “en el área de economía, algunas de las promesas de campaña de varios candidatos son contradictorias, ya que por un lado están ofreciendo reducir impuestos y modificar leyes para las rebajas, y por otro, la entrega de bonos o pagos mensuales, así como proyectos focalizados con dinero de los tributos”, puntualiza.

“Por un lado le están quitando ingresos al Estado, y por el otro le están agregando gastos no presupuestados. Actualmente estamos en un déficit. Cuando los candidatos puedan citar la fuente o de dónde van a obtener los recursos para financiar sus propuestas, entonces podríamos hablar de ofrecimientos viables. Lo que el país va arrastrando es un déficit que se paga con deuda o con el corte de otros servicios esenciales”, subraya.

“Estos temas focalizados y clientelares son muy complejos, porque en primer lugar a la gente le atraen y los candidatos lo perciben. No obstante, se trata de compra de lealtades, pues en años anteriores el pago mensual en este tipo de programas no se daba a las personas que, por ejemplo, no cumplían con afiliar gente a un partido”, señala Quezada.

Evalúan propuestas

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) elabora un análisis de las propuestas de planes de gobierno de los partidos políticos que participan en los comicios 2023.

Lourdes Molina, economista sénior de Icefi, expresa que “en esta ocasión nos enfocamos en revisar las propuestas de carácter fiscal y sobre el tema de la niñez y la adolescencia. No valoramos si una propuesta es mala o no, nos enfocamos en hacer preguntas para establecer si las propuestas tienen metas concretas, un costo y los recursos necesarios. Si no tenemos esa información, es fácil que las palabras se las lleve el viento”, añade.

Por lo anterior, manifiesta que hasta el 5 de junio, 17 de los 22 partidos políticos habían presentado su propuesta de plan de gobierno. En el ámbito fiscal encontraron que la mayoría tiene propuestas vinculadas a gasto público-social en salud, educación y seguridad.

Además, casi todos tienen algún ofrecimiento relacionado con inversión pública en infraestructura vial. Asimismo, abundan las propuestas sobre la lucha por la transparencia y contra la corrupción, desde la perspectiva fiscal.

“De los 17 planes ya conocidos, 15 incluyen algún tipo de propuesta tributaria, y hay 11 que agregan medidas en esa materia, pero damos la alerta de que esas propuestas incluyen medidas que debilitarían la recaudación y disminuirían los ingresos del Estado”.

Otro de los hallazgos del Icefi es respecto de la deuda pública, que es la otra fuente de financiamiento del Estado, ya que solo ocho de las propuestas abordan la temática. Algunas agrupaciones políticas hablan de reestructuración, de regular el uso de los mecanismos de deuda y mejorar las calificaciones crediticias de Guatemala.

“Solo seis partidos definen metas, como Semilla, Bien, Cabal, Creo, Viva y Vamos. De estos, solo cuatro identifican las fuentes de financiamiento para cumplir sus promesas electorales: Semilla, Bien, Creo y Vamos”, expone la economista. Para el Icefi, lo anterior únicamente pone de manifiesto el riesgo de que en Guatemala la oferta electoral esté más cerca de la demagogia que de propuestas serias y técnicamente sustentadas.

Programas asistencialistas

“En mi gobierno, tanto los trabajadores públicos como privados tendrán un bono de Semana Santa. Esto significa una asignación económica anual y más dinero en los bolsillos de los guatemaltecos, anulando el Impuesto de Solidaridad (ISO), para no afectar a las empresas y reactivar la economía”. Sandra Torres, presidenciable de la UNE.

“Jóvenes, tendrán el apoyo de mi gobierno. Crearemos el Instituto del Emprendedor, junto a políticas públicas para promover e impulsar sus negocios y mejorar su economía. Mi Gobierno será el gobierno de la gente, nos queda mucho por hacer. Las bases ya están hechas, cambiar por cambiar es ir hacia atrás”. Manuel Conde, presidenciable de Vamos.

“500 mil visas, claro que se puede y lo vamos a lograr. Ya empecé las discusiones sobre ese tema y las estamos solicitando”. Edmond Mulet, presidenciable de Cabal.

“Como presidente otorgaré el bono de emprendimiento de Q5 mil para las mujeres, el cual no tendrán que devolver y podrán utilizar para iniciar o ampliar un negocio”. Amílcar Rivera, presidenciable de Victoria.

“El Banco del Migrante es el proyecto más importante de Comunidad Elefante. Solo necesitamos crear un banco de desarroll con. Q180 millones de capital semilla y capital mixto. El Estado apoya y el migrante se incorpora y se convierte en accionista. Le vamos a cambiar el futuro a la gente con el desarrollo productivo comunitario, hecho en la comunidad”. Hugo Peña, presidenciable de Comunidad Elefante.

Seguridad

“Enfrentaré la inseguridad con carácter. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La Policía y el Ejército estarán en las calles. Perseguiremos a mareros y delincuentes para cuidar de ti y tu familia. Depuraremos las fuerzas de seguridad, les daremos equipamiento, capacitación, armamento y salarios mínimos. Crearemos la Policía Rosa, integrada por y para mujeres”. Zury Ríos, presidenciable de coalición Valor-Unionista.

“Voy a militarizar las cárceles. Voy a implementar las mismas estrategias del presidente Bukele. Son estrategias que han funcionado y voy a firmar con él convenios bilaterales ratificados por el Congreso, para empezar a dar resultados en los primeros cien días de gobierno. Esto es cuestión de voluntad política. Voy a sacar al Ejército en combinación con la PNC, una policía dignificada, un nuevo modelo de policía preventiva, reactiva y comunitaria, con tecnología, para dar resultados, y crear municipios y ciudades seguras”. Sandra Torres, presidenciable de la UNE.

“Seguridad, control territorial 24 horas, cámaras de vigilancia en todas las cuadras del país, cárceles de máxima de seguridad, cadena perpetua para corruptos y mareros”. Edmond Mulet, presidenciable de Cabal.

“Como presidente, mi primera orden será ordenar al Ejército e instalar un destacamento militar en la zona 18, para devolverles la paz y la seguridad a los vecinos. También acabar con los mareros y los extorsionistas”. Amílcar Rivera, presidenciable de Victoria.

“Propuesta No. 1, la construcción de dos megacárceles para 20 mil reclusos cada una. El modelo es la cárcel de máxima seguridad ADX, ubicada en Colorado, la más segura de Estados Unidos y del mundo. Estarán aisladas de la población, una ubicada en el norte del país y la otra en el sur. Un perímetro administrado por el Ejército, un segundo por la PNC, y un tercero por el Sistema Penitenciario”. Luis Lam, presidenciable de Partido de Integración Nacional.

“Hay que exigir al Gobierno que pague muy bien, porque con Q2,300 es imposible que alguien pueda sobrevivir. Apoyaré al Sistema Penitenciario. Hay que regalarle uniformes, munición y todo eso. Sí hay pisto, muchá, si hay dinero, hay que dárselo”. Rudy Guzmán, presidenciable de Nosotros.

“Cuando sea su presidente, lo que queremos hacer es declarar a las pandillas como terroristas, la construcción de una o dos megacárceles de máxima seguridad, el Ejército a las calles para apoyar a la PNC, dignificación de la PNC, la Ley Antimaras, sin hablar de la reactivación de la pena de muerte para estos pandilleros, extorsionistas, homicidas y femicidas. Si otro país aquí a la par puede, por qué en Guatemala no vamos a poder”. Giulio Talamonti, presidenciable de Unión Republicana.

“He tenido la oportunidad de estudiar el tema de seguridad y me sigo actualizando. La PNC es una figura muy peculiar, pero solo tiene 34 mil policías y 17 mil en las calles para casi 20 millones de habitantes. Eso es ridículo, absurdo. Es la tasa más baja de policías por cada cien mil habitantes en el mundo. Quiero llegar a por lo menos 50 mil elementos de la PNC cuando termine mi mandato”. Manuel Villacorta, presidenciable de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad.

“Cadena perpetua y castración química. Como candidato presidencial acompañé a la presentación de una iniciativa de ley que tiene como objetivo imponer sanciones severas a todas aquellas personas que cometen abusos sexuales contra niños, mujeres y adultos mayores. Serán sanciones que no tendrán medida sustitutiva. Nuestra gente merece ser protegida”. Ricardo Sagastume, presidenciable de Todos.

Programas sociales

“A partir de enero del 2024 todas las madres de familia van a recibir el programa Mi Familia Progresa con Q700 mensuales, con la condición de enviar a sus hijos a la escuela, al centro de salud y darles de comer. Un programa para todas las madres del área rural y la capital”. Sandra Torres, presidenciable de la UNE.

“Las personas me dicen: ‘Zury, cada cuatro años voy a votar y mi vida no cambia’. Estas personas que han sido las más olvidadas, las más necesitadas, por supuesto que necesitan de inversión social, por supuesto que necesitan de apoyo en educación, en salud, en oportunidades, en empleo. Son abuelos que quieren vivir con dignidad. Así que los programas y la inversión social son necesarios, pero con transparencia”. Zury Ríos, presidenciable de Valor-Unionista.

“Vamos a invertir en educación. A todos los niños de primaria, básicos y diversificado les vamos a dar sus tabletas y computadoras. Van a ser 2.5 millones de tabletas las que daremos a nivel nacional. Ya no habrá mochilas, cuadernos ni libros, todo estará aquí. Además, habrá juegos”. Edmond Mulet, presidenciable de Cabal.

“La labor del rescate de la infraestructura para la educación está en marcha y debe continuar. El presupuesto de Q23 millones se ha elevado a Q58 millones que van en ejecución, que se están invirtiendo y se están desarrollando en manos de las organizaciones de padres de familia. Esto es de admirar, de respetar. Hay mucho por hacer y lo vamos a lograr con una visión clara del tipo de escuelas e institutos que Guatemala necesita”. Manuel Conde, presidenciable de Vamos.

“Creemos que las mujeres deben abanderar un proceso y debe crearse el Ministerio de la Mujer, para promover la reducción de la desigualdad. Debe haber igualdad de capacitación, de oportunidades, de empleo y salarios”. Álvaro Pop, presidenciable de coalición URNG-Maíz-Winaq.