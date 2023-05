Manuel Baldizón denuncia a Carlos Pineda por supuestos delitos y presidenciable de Prosperidad Ciudadana le responde

“Hoy le pido a la justicia que tome cartas en el asunto y vengo al MP para que se investigue a esta persona, al grupo paralelo que lo acompaña, es un ejército fuertemente armado con armas de largo calibre que lo rodea e intimida a las personas, que da miedo”, señaló Baldizón.

Agregó: “Hoy vamos a proceder penalmente y también vamos a solicitar las medidas cautelares de protección ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y también ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, eso no puede seguir en Guatemala”.

Luego le dijo: “tenga paciencia señor Pineda, a cada quien le llega su momento, no se vale insultar, ofender a mujeres, a hombres, a pueblos, a policías nacionales que les ha dicho ‘muertos de hambre’”.

Lo señaló de insultar a la gente “humilde” y de “actuar de una manera incorrecta”.

La denuncia ante el MP fue por sedición, actividad contra la seguridad interior de la Nación, amenazas, difamación, acusación y denuncia falsa.

Aseguró que Pineda ha difamado e insultado a “toda una familia que es reconocida y prestigiosa en el departamento del Petén, si sus cosas no le salen bien no es responsabilidad nuestra, si él está cometiendo ilegalidades no es responsabilidad nuestra, no nos tiene que achacar”.

Ante las amenazas, intimidacion con lujo de fuerza, insultos, difamación y sedición ante las altas cortes, denuncias falsas y la incitación al odio y a la violencia debemos actuar para que las autoridades accionen y hagan cumplir la ley en contra de quienes cometen los delitos pic.twitter.com/mCoUMvtvsL — Manuel Antonio Baldizón MAN (@ManuelBaldizon) May 9, 2023

Pineda le responde a Baldizón

“No es posible que un convicto confeso, sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero, haya regresado a Guatemala para poder marcar y entorpecer unas elecciones libres, muy importantes en mi país”, indicó.

Añadió: “No me cabe en la cabeza que el sistema de justicia le vaya a poner atención a las demandas que este señor Baldizón está metiendo en mi contra para poder entrampar mi participación”.

Dijo que cómo quedará vista Guatemala de que “venga este convicto confeso, sentenciado por lavado de dinero, con ínfulas de honradez y de persona buena a Guatemala a bloquearle la elección del país, por un odio personal, que no se de dónde salió, porque yo simplemente cuando él vino a meterse al partido yo me retiro y se los dejo tranquilos”.

“Afortunadamente conseguí otro vehículo que me dio jalón, si no, no estuviera participando, por eso es que le están regresando los bienes que le tenían extinguidos acá por corrupción y por lavado de dinero, ese es el verdadero motivo por el cual está fastidiando y metiendo amparos y recursos y un montón de acusaciones en la corte y en el MP”, señaló Pineda.

Luego indicó el candidato: “señor Baldizón acepte su derrota, porque no se jubila ya que le dieron la oportunidad de ser libre, disfrute sus días que le quedan, por favor, ya no siga en esta guerra que no va a llegar a ningún lado”.

También señaló: “el pueblo de Guatemala estamos hartos de la corrupción que usted representa, que nos tiene destruido nuestro país”.

Pineda dijo que su “pecado” es querer un país en donde puedan vivir cómodamente los guatemaltecos.

Hizo un llamado al sistema de justicia para que “no le pongan atención” a Baldizón.