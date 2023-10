Mercados de la Ciudad de Guatemala mantienen pedido de renuncia de Consuelo Porras y suman asociados a bloqueos y protestas

El portavoz de Mercados Unidos, que aglutina a 52 de 53 mercados (unos 150 mil comerciantes) que hay en la capital de la República, Julio Rivas, aseguró que las medidas tomadas no cambiarán hasta que los funcionarios señalados no presenten su carta de renuncia.

De acuerdo con Rivas ellos siguen “cerrando los mercados, seguimos caminando por las calles del Centro Histórico, hasta que nuestras exigencias sean escuchadas”.

Añadió que las protestas contra la renuncia de los funcionarios han sido de unos 45 mil comerciantes que representan a mercados de la capital e incluye a los de la Terminal en zona 4.

“Ya se están incorporando a nosotros algunos mercados de Boca del Monte, Villa Canales, de Ciudad Real, de Mixco, cada vez este grupo se hace más grande”, aseveró.

Sobre las motivaciones para apoyar las manifestaciones en contra de los fiscales y el juez, Rivas expuso que es regresar la “tranquilidad al pueblo de Guatemala”.

“Eso es la cuestión, no nos motiva ni Bernardo Arévalo ni Semilla, ni nadie más, no nos motiva ningún movimiento económico, si no estar a la par del pueblo, porque es el único que nos da a nosotros los recursos para poder sobrevivir”, aseveró.

Confirman impacto en abastecimiento

Sobre el desabastecimiento de productos aseguró que lo sufren como el resto de población en el país, pero están dispuestos a padecerlo, pero lo único que quieren es la renuncia de los funcionarios.

“El abastecimiento lo estamos sufriendo, bastante, porque está limitado. Muy poco ingresa a la ciudad capital, muy poco llega a los mercados y lo que llega, es al triple o al cuádruple del precio original”, asegura.

Rivas agrega que “hay mercadería que nosotros tenemos que enviar al interior y que no se puede por los bloqueos, entonces en pro de de buscar una solución es que nosotros nos metimos a esta protesta porque la solución es simple: que renuncien tres personajes y nada más”.

“Vamos a mantener nuestras protestas y caminatas por el centro histórico en demanda porque renuncien estos personajes”, afirma Rivas.

Agrega que “todos los días nos juntamos comerciantes para recorrer el Centro Histórico, lanzamos consignas y le pedimos a las autoridades que ejerzan presión sobre María Consuelo Porras para que renuncie a su cargo”.