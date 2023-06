Migrantes lamentan pobres resultados de elección en el extranjero; TSE dice que migrantes no quisieron votar

Según las cifras oficiales del TSE, al terminar el escrutinio del 100 por ciento de las 158 mesas que se instalaron en 17 centros de votación en EE. UU., en 15 ciudades, mil 443 guatemaltecos votaron, apenas 709 más que en la primera vuelta de la elección del 2019.

Aunque el aumento representa poco más del 100 por ciento, el número es muy bajo si se compara con la cantidad de guatemaltecos que se empadronaron o actualizaron sus datos estando ya en EE. UU.—90 mil 846— y casi nada en comparación con casi tres millones que radican en ese país, según estimaciones de la Cancillería.

Alfonso Pérez, presidente de la Alianza Guatemaltecos Unidos, lamentó que “muchos no pudieron ejercer el voto porque hubo muchos problemas técnicos en la base de datos del padrón electoral”.

“Hubo horrores”

Subrayó que a varios votantes que llegaron al centro instalado en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles les indicaron que debían dirigirse al de San Francisco —a nueve horas de viaje en automóvil—, mientras que, a los que llegaban a este les indicaban que estaban registrados en Los Ángeles.

“Aquí no hubo errores, hubo horrores técnicos de los responsables de esas bases de datos”, señaló el líder migrante. Dijo que en San Francisco votaron 40 personas, pero que unas 35 fueron enviados a otros centros, por lo cual ya no pudieron votar.

“Si no hubiera habido esos errores la participación hubiera sido totalmente diferente”, añadió.

Mientras tanto, la presidenta del TSE, Irma Palencia, reconoció que más de dos mil personas llegaron a los centros de votación instalados en EE. UU. y no pudieron ejercer el sufragio, pero lo atribuyó a que, o no estaban empadronados, no contaban con DPI o “estaban empadronados en otras ciudades y muchos estaban en Guatemala”.

Además, destacó que se duplicó el número de votantes en relación con la primera vuelta de la elección de 2019, y que el éxito del evento “jamás puede medirse solo por los números”. “Se tiene que hacer un análisis cualitativo más que cuantitativo… logramos muchas cosas que no se lograron en 2019”, enfatizó.

No quieren votar

Por su parte el magistrado Gabriel Aguilera afirmó que el derecho al voto en el extranjero existe, pero que la baja participación “tiene que ver porque los guatemaltecos que están allá no lo quieren ejercer”.

También lo justificó porque las distancias en EE. UU. son extensas y el Tribunal tiene recursos limitados y no puede abrir centros de votación en cada ciudad conde radican guatemaltecos. “Los centros de votación se distribuyeron de forma estratégica considerando el número de empadronados”, aseveró el magistrado.

Pérez cree que destacar el voto de mil 400 connacionales es conformismo. “El número es bajo comparado con el total de empadronados, esperamos que el nuevo gobierno tome las instituciones involucradas para mejorar esto inmediatamente desde 2024, para que la próxima elección seamos 350 mil empadronados”, dijo.

El fundador de Voguare —Voto de los Guatemaltecos Residentes en el Extranjero—, Ben Monterroso, calificó de “tiste” el que sea un consuelo para el TSE haber rebasado la cifra de votos del 2019, que ya de por sí es considerada un fracaso.

“Tuvieron cuatro años para prepararnos. Deberían preguntarse si los millones que gastaron produjeron lo que tenían que producir”, señaló.

Añadió: “Es triste ver que sigan diciendo que hacen su mejor esfuerzo cuando este no produce resultados. El esfuerzo no se puede evaluar, lo que se tiene que evaluar son los resultados”.

Lui Donis, integrante del movimiento Guatemaltecos en el Extranjero, lamentó el trabajo “mediocre e inepto” del TSE, así como la descoordinación que hubo con los consulados y el Registro Nacional de las Personas, lo que redundó en los pobres resultados.

Expuso que durante más de un año estuvieron en conversaciones con los magistrados para que el proceso se desarrollara mejor, pero “al final no quisieron” ponerles atención. No hubo campañas de llamado al empadronamiento ni al voto, sumado a que el día de la votación a muchas personas se les asignó lugares diferentes a donde residían.

“Entre las razones también se incluye el desánimo que reina entre la comunidad guatemalteca porque no están resueltas las cosas más básicas como la documentación y un trato digno”, agregó Donis.

Gastos

Desde hace meses el TSE gastó miles de quetzales en viáticos de magistrados y otro personal de ese órgano para desarrollar jornadas de empadronamiento en EE. UU. Para diciembre del año pasado había requerido Q1.8 millones en boletos aéreos y viáticos en dichas giras.

Por aparte, el TSE aprobó más de Q19 millones para ser ejecutados por la Junta Electoral de Voto en el Extranjero.