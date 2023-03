MLP agota instancias legales, pero no logra inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas y el tiempo se termina para proclamar nuevo binomio

Otras opción para dicha agrupación política sería proclamar a otro binomio presidencial; sin embargo, de acuerdo con las leyes guatemaltecas vigentes, para eso el tiempo ya se ha agotado.

El artículo 27 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, referente a la regulación de las asambleas señala que la constitución y funcionamiento de las asambleas nacionales se rigen por las normas siguientes:

Convocatoria

“La convocatoria a reunión de la Asamblea Nacional la hará el Comité Ejecutivo Nacional, por resolución tomada por dicho órgano por propia iniciativa o a solicitud de por lo menos la mitad más uno de los comités ejecutivos departamentales en los cuales el partido tenga organización partidaria vigente”.

Además, “la convocatoria se hará por escrito, deberá dirigirse a todos los comités ejecutivos municipales y entregárseles con por lo menos treinta días de antelación y publicarse en un diario de mayor circulación. Para reformar los estatutos o la escritura constitutiva se deberá hacer mención expresa en la convocatoria”.

En enero recién pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la inscripción del binomio del MLP bajo el argumento de que Rodas no puede participar por tener una supuesta denuncia penal vigente en su contra.

De igual forma, la CSJ también rechazó un pedido por parte del MLP para inscribir a su binomio.

Continuidad del MLP

Luego de la resolución de la CC, Cabrera no dejó claro si buscarán los mecanismos para buscar su inscripción, pero a la consulta de si presentarán otro binomio respondió que ellos “no se prestan al juego” del sistema.

Thelma Cabrera por su parte señaló que “no nos extrañamos a que se resuelva de esa manera, porque siempre hemos pronunciado de que hay un estado fallido y corrompido y no nos extraña la resolución que hace en cuanto a excluir al pueblo, es una actitud de un estado racista, clasista y machista, no nos extraña, nosotros no somos electoreros es una lucha constante del pueblo y no solo en elecciones se pueden hacer luchas y nuestra lucha va a seguir”.

“No estamos preocupados por qué no la inscripción, estamos respondiéndole al contexto del momento electoral y por supuesto tenemos derecho de participar, pero si en estas elecciones resuelven que no, pues ahí está la violación de la misma Constitución Política y la poca democracia que hay en el país”, dijo Cabrera.

Cabrera agregó que la figura de Jordán Rodas no es el problema y que las resoluciones en contra de su inscripción son parte de la “criminalización y la persecución” en contra de sus luchas.

“El problema no es Jordán, está muy claro, eso es parte de la criminalización y la persecución en contra de nuestras luchas. El problema no es la persona ni soy yo ni es Jordán, eso se ha venido dando en contra del movimiento de una y de varias maneras y nosotros no nos vamos a prestar al juego del sistema para sembrar la división entre nosotros como pueblo”, dijo Cabrera.

Referente a que luego de haber agotado todos los procesos legales en Guatemala, Cabrera dijo que “no va pasar nada porque la lucha sigue, que cierren la inscripción, este sistema es su violación a la Constitución política al dejar a los pueblos por un lado e inscribir a los corruptos”.

Cabrera no deja claro si el MLP desistirá o si continuará en busca de ser inscritos para los comicios del 25 de junio próximo, aunque dijo que sus abogados cumplen con presentar las demandas en los tribunales y quienes deciden “son los pueblos”.

Señalan anomalías

El 27 de febrero, Human Rights Watch (HRW), la organización internacional de derechos humanos, advirtió que la inscripción de Cabrera fue rechazada bajo “argumentos dudosos” y que “podría poner en riesgo la credibilidad de las elecciones”.

La líder indígena, de 52 años, participó por primera vez en la contienda electoral en 2019 y ocupó el cuarto lugar con 456 mil 114 votos a su favor, es decir un 10 % del total de sufragios emitidos.

De acuerdo con la visión de varios analistas, Cabrera y Rodas cuentan con opciones fuertes en la contienda presidencial, por lo que advertían que la extrema derecha, y algunos sectores a favor de la corrupción en el país, buscarán evitar de manera judicial su participación en las elecciones.

Las elecciones generales en Guatemala se llevarán a cabo el próximo 25 de junio para designar, además de un nuevo presidente, a 160 legisladores al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldías municipales para el periodo 2024-2028.