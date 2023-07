MOE insta a resguardar cajas electorales tras fallo de la CC que ordena nueva audiencia de revisión de escrutinio de votos

En su comunicado, la MOE-Gt instó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a “disponer de las medidas necesarias para resguardar en la bodega del Parque de La Industria” las cajas electorales.

“Esto para garantizar que se cuenta con los materias necesarios, sin alteraciones ni escamoteos, para realizar la importante tare que les ordenó la CC”.

La entidad también instó a los cuerpos de seguridad del Estado a “prestar el apoyo necesario para que el TSE pueda garantizar que no haya ningún tipo de atentado y transgresiones en las bodegas que se guardan las cajas electorales”.

Emite postura

Kenneth Ordóñez, secretario de la Junta Electoral del Departamento de Guatemala, dijo a Prensa Libre y Guatevisión que no se puede proceder hasta que no tengan las respectivas notificaciones.

“Las cajas electorales ya no están en poder de las Juntas Electorales, porque ya están entregadas al TSE”, confirmó Ordóñez, quien agregó que ellos como Junta no las pueden recuperar hasta que no tengan la respectiva notificación del fallo de la CC, tras lo cual deberán solicitarlas, para nuevamente tenerlos ellos bajo su resguardo.

“Allí en esas cajas se encuentra el voto de los guatemaltecos”, explicó, y expresó y que la CC no fue clara en aclarar a qué se refiere con “conteo de votos”.

“La MOE tiene toda la razón, porque en esas cajas está la voluntad popular y ahora necesitamos las cajas de vuelta”, dijo.

Agregó que esas cajas “son sagradas” por lo tanto, no se pueden abrir, a menos que haya una impugnación específica para una de ellas.

Aclaró que esto no significa un conteo de todos los votos.

Respecto del tiempo que este proceso pudiera conllevar, Ordóñez dijo que la CC no les había impuesto un tiempo límite, pero que ellos como junta consideran que podría tardarse unos cinco días a partir de la notificación.