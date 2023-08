MOE/OEA manifiesta preocupación por acciones del MP y señala que persiste “judicialización” de las elecciones presidenciales en Guatemala

Además, dijo que no se descartan órdenes de captura contra personas involucradas en estos hechos. “No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto”, declaró el fiscal a periodistas.

La MOE/OEA en un comunicado manifestó “su preocupación ante el anuncio el día de ayer, por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), de una serie de acciones que persisten en judicializar el proceso electoral en Guatemala”.

Además, la Misión se refirió a la citación que el MP hizo al encargado de informática del TSE para que rinda su declaración de información testimonial ante la Feci.

“Las acciones y anuncios referidos preocupan a la MOE/OEA dada la necesidad de generar confianza en la ciudadanía guatemalteca para que acuda de forma masiva en las urnas y se garantice la paz pública”, manifestó la Misión.

El MP se hizo presente este 18 de agosto en los alrededores del Centro Nacional de Información (CNI) del órgano electoral, en un hotel de la zona 11, en donde se llevaba a cabo el tercer simulacro de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), para entregar una citación al ingeniero Jorge Santos, encargado del Departamento de Informática del TSE.

La MOE/OEA aseguró que “estas acciones interfieren con el natural transcurso del proceso electoral, en perjuicio de una nación entera que quiere expresarse libremente en las urnas”.

En el comunicado, la Misión también hizo un llamado a la sociedad guatemalteca y a los órganos del Estado para “propiciar la estabilidad y tranquilidad de cara a las elecciones” que se llevarán a cabo este 20 de agosto.

Finalmente, la MOE/OEA recordó el informe que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó ante el Consejo Permanente de la Organización sobre su visita a Guatemala en el que señaló que “la judicialización lesiona el normal desarrollo del proceso electoral y debe evitarse, con el propósito de que sea la ciudadanía la que defina el futuro del país”.

MP garantiza “objetividad”

En un comunicado, el MP aseguró que es “garante de velar por el estricto cumplimiento de las leyes” de Guatemala y que se encuentra dando continuidad al Plan de Acción Integrado en el marco de las Elecciones Generales 2023.

Con esta acciones, el ente investigador asegura a la población guatemalteca “que la segunda vuelta del evento electoral se desarrolle en un ambiente de seguriad y paz, que constituya un ejercicio democrático para la población guatemalteca en el cual puedan ejercer sus derechos libremente”.

El MP aseguró en el comunicado que continuará trabajando bajo los principios de “legalidad, imparcialidad y objetividad, dentro del ámbito de su competencia”.

TSE se manifiesta

Ante los señalamientos recientes de la Feci, los magistrados Gabriel Aguilera y Rafael Rojas aseguraron que los cerca de cinco mil digitadores contratados pasaron por filtros exhaustivos antes de la contratación, incluyendo no ser afiliado a alguna agrupación política.

“Si hay que destacar que la afiliación o no a un partido político no es una prohibición para que ellos puedan trabajar como digitadores, su función es únicamente digitar los resultados preliminares que les son trasladados con el acta cuatro, bajo la presencia del presidente de la Junta Receptora de Votos; ellos no tienen algún usuario que les permita modificar documentos”, explicó el magistrado Aguilera.

Por su parte Rojas agregó que validaron que cada uno de los digitadores no estuviera vinculado a algún partido político. “Si se dieron algunas otras circunstancias escapa de la voluntad nuestra, como magistrados, porque tuvimos a un equipo de informática que estuvo capacitando para tener la selección oportuna de estos digitadores”, dijo.

Estados Unidos pide respeto

Estados Unidos también envió un mensaje por el proceso electoral en Guatemala en el que espera que la segunda vuelta electoral en Guatemala del domingo se lleve a cabo de manera “libre, justa y transparente”. Así lo manifestó el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols.

“El verdadero poder de la democracia se basa en el respeto a la voluntad del pueblo”, escribió Nichols en su cuenta de Twitter.

El diplomático ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, que no interfiera en la segunda vuelta electoral, ante los intentos de inhabilitar al partido anticorrupción Movimiento Semilla.