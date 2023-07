Movimiento Semilla: los otros datos del caso por el que el MP requrió información del partido político

Presentan denuncia

Cuando fueron notificados de la denuncia de la persona, el partido inició una investigación a lo interno. El diputado Samuel Pérez confirmó que se evaluaron las hojas de adhesión y se encontró donde se señalaba que la firma habría sido falsificada y quién había recolectado esas firmas.

Por tal razón, también acudieron ellos al Ministerio Público (MP) a presentar la denuncia para que el caso pudiera ser investigado correctamente. “Lo que hicimos fue presentar una denuncia en contra de la persona que habría recogido esa firma, si es falsa le toca al MP determinarla”, declaró Pérez.

Pérez comentó que debido a que esto ocurrió cuando buscaban conformarse como partido pudo ocurrir en 2017 o 2018.

La denuncia original era contra el diputado Pérez, quien fue secretario general de la agrupación. Sin embargo, en los procesos de investigación resonó el nombre de Cinthya Rojas, quien por tal motivo renunció a su precandidatura como diputada.

No hay claridad de los delitos en los que el MP está investigando, ya que los motivos de la denuncia no fueron trasladados al cierre de esta edición. La agrupación también desconoce el dato, debido a que desde que el expediente fue trasladado a la Feci, no les dan información, a pesar de ser agraviados.

“No lo tenemos claro porque no nos han dado acceso al expediente”, indicó el diputado sobre el delito o delitos por los cuales se les investiga y que el caso no está reserva. Aseguró se trata de un problema puramente administrativo.

Formación de un partido

De acuerdo con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) antes que un partido político sea constituido como tal, este debe ser un comité que debe de cumplir con varios requisitos para llegar a ser un partido.

Luego que el comité para la constitución de un partido es inscrito en el Registro de Ciudadanos y poder completar el trámite se deben de llenar las hojas de adhesión, en estas se registrarán ciudadanos voluntariamente para ser afiliados del partido, cuando este sea inscrito como tal.

El artículo 59 de la Lepp establece que cada comité debe de designar al responsable de llenar las hojas, además cada hoja debe contener nombre, apellido, número de DPI, número de empadronamiento, firma y una declaración jurada de quien las recolectó y se hizo responsable con firma legalizada por un notario.