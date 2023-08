Organizaciones LGBTIQ+ exigen al TSE sancionar a candidatos con discursos de odio y discriminatorios

Las entidades señalaron a la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, quien en un mitin del sábado 5 de agosto en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, dijo que “los de Semilla todos son afeminados y una partida de huecos”.

Las organizaciones afirmaron que no descartan poner denuncia en el Ministerio Público (MP) contra el partido por el delito de discriminación por este caso.

George Cordón, de la Asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil (CADI), señaló que este tipo de acciones que fomenta Sandra Torres incrementan “más crímenes de odio” contra la población LGBTIQ+.

“Todos salimos con miedo a las calles a esperar a que todos los días no nos pase algo, no nos maten o no nos vulneren o no nos discriminen y con todo este tipo de acciones nos quedamos más vulnerables de lo que hemos estado siempre”, externó Cordón.

Señaló que les preocupa que el partido UNE promueva un “discurso de odio contra las poblaciones diversas”.

Mencionó que las poblaciones LGBTIQ+ no entran en una agenda del programa del Movimiento Semilla.

“Al final de cuentas las poblaciones LGBTIQ+ no existimos, es como si no existiríamos, o como que fuéramos una minoría cuando somos más del 2% de la población guatemalteca, si nosotros como población contribuimos al país, pagamos derechos, por qué no somos parte o por qué no contamos con políticas que formen parte de la agendas de estos partidos políticos”, manifestó.

Enfatizó que cuestionan el discurso de odio que se está promoviendo y que no forman parte de las agendas de los partidos políticos actuales.

“Al final de cuentas nos están usando como carne de cañón y voy a lanzar un discurso de odio para yo poder ganar votos y apelar a poblaciones conservadoras. Al final nosotros nos quedamos en medio, para uno -partido- somos un objetivo, un blanco, y para el otro no existimos”, señaló.

Mencionó el caso de unos panfletos que “tienen puntos claves” para esta comunidad, “pero que los estén usando de esta manera es la que nos lleva a mantener esta postura tan indignante”.

Recientemente, se registró una repartición de panfletos en apoyo a esta comunidad supuestamente en nombre del Movimiento Semilla, pero al final es campaña contra este partido.

Carlos Calderón, representante de la Casa de la Cultura 4 de noviembre, dijo que están “siendo como carnada”, pero a la misma vez no se dan cuenta que este sector de la población tiene voz y voto, también son profesionales y pagan impuestos.

Resaltó que esta comunidad no es un “problema”, son parte de una sociedad y merecen respeto como todas las personas.

Sandra Torres brindó este jueves 10 de agosto una conferencia de prensa en la que fue consultada respecto de este señalamiento por la comunidad LGBTIQ+.

“Yo no le falté el respeto a ninguno”, afirmó Torres.

Dijo que estamos en campaña política y “el señor Arévalo a mí sí me puede insultar, a mí si me puede faltar el respeto, ellos son amigos del señor Arévalo. Ponen a estas personas a denunciar, a descalificar, campañas negras por ejemplo. La candidata afirmó que no se queja ni se victimiza.

Estas declaraciones la dio Torres luego de Bernardo Arévalo en conferencia de prensa le pidiera detener la campaña en su contra.

Se consultó al Movimiento Semilla respecto de lo señalado por la comunidad LGBTIQ+, pero aún se espera respuesta.

https://twitter.com/CKestler_GTV/status/1689795664719355904?s=20

TSE abre expediente

El TSE abrió expediente contra Sandra Torres por su discurso homofóbico en el mitin de San Martín Jilotepeque, en Chimaltenango

Se consultó a la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión y indicaron que tienen conocimiento del tema y se tiene el expediente respectivo que será trasladado a la Inspección General del TSE para que continúen con la investigación, pero sí se da el seguimiento correspondiente.

Añadió que han estado en la fase de recolección de datos y publicaciones en redes sociales para entregar el expediente completo.