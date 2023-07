Organizaciones sociales condenan accionar del MP en el proceso electoral y llaman caminata para defender la institucionalidad

El pronunciamiento se dio en el contexto del allanamiento en el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), este jueves 20 de julio, y al confirmarse una orden de captura contra Eleonora Castillo, subdirectora del RC, actualmente al frente de esa dependencia, pese a que la funcionaria goza de inmunidad.

“Realmente está en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC) que no se alargue esta incertidumbre. No puede ser que los mismos jueces, desconozca la ilegalidad y al absurdo de ir al TSE a allanar. Eso no tiene cabida en la mente, y no es más un acto intimidatorio”, dijo Elvis Morales, representante de Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

Alida Vicente, autoridad de la Alcaldía Indígena de Palín, recordó que el TSE tiene autonomía y no puede estar siendo intimidado como está pasando en este momento. Es un órgano de rango constitucional, garante de la transparencia del proceso electoral y, por lo tanto, sus decisiones no pueden estar sujetos a órdenes de instituciones de menor jerarquía.

Morales agregó que también emprenderán acciones legales “para que se haga respetar y escuchar la voz de las organizaciones”. “Vamos a seguir dando batalla, pues no estamos aquí por algún partido político; estamos porque están pisoteando la democracia y la dignidad de nuestro país”, enfatizó.

Llaman a caminata de las flores

“Estamos aquí porque tenemos la firme convicción de que la luz llegará a nuestros territorios y este bendito país, que es nuestro y le pertenece a los pueblos. Por eso invitamos a todos los sectores de la población a sumarse el día domingo 23 a la caminata de las flores, denominada a ‘Guatemala Florecerá’”, indicó Vicente.

La marcha está prevista que comience a las 9:00 horas, partiendo de la Plaza de Derechos Humanos (plazoleta ubicada frente al Palacio de Justicia, en el Centro Cívico de la zona 1 capitalina), hacia la sede de la CC, después al Palacio Nacional de la Cultura y la Casa Presidencial, hasta terminar en el MP.