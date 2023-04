Partidos dicen estar en desventaja por contratación de empresa vinculada a Valor por parte del TSE

El descontento nació luego de conocerse que la empresa tiene vínculos con el Partido Valor, la información fue dada a conocer en una investigación del medio digital Vox Populi.

De acuerdo con lo expuesto, Ángel Guillermo Morales Mendoza es uno de los fundadores de la empresa y fue representante legal de la misma, quien es vinculado a la campaña de la presidenciable Zury Ríos Sosa de la coalición Valor-Unionista.

También es señalado de ser cercano a Ríos Sosa desde hace varios años debido a que ambos provienen de familias de militares de la misma época y localidad. Con fotografías y videos fue evidenciada la presencia de Morales Mendoza en eventos junto a la candidata.

A través de sus redes sociales la candidata negó que Morales Mendoza sea parte de la campaña y del partido, aunque esté presentes en los eventos que se realizan con fines electorales.

Las funciones que la empresa desarrolla para el TSE son monitorear y grabar en vivo los canales de la televisión abierta, canales de televisión por cable y emisoras de radio. Toda esta información debe guardarse en servidores para que pueda ser consultada por la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

Además, debe de monitorear las menciones en redes sociales para la detección de publicaciones con palabras claves, servicios de análisis, detección y verificación de la pauta en redes y en medios exteriores.

Postura de partidos

Para Héctor Aldana, fiscal del partido Vamos por una Guatemala Diferente, indicó que les afecta como partido ya que los pone en desventaja. Compartió que como agrupación les han abierto un número elevado de expedientes “creería que somos el partido que más expedientes tiene”, sin embargo, agregó que a su conocimiento Valor y la coalición Valor-Unionista no ha recibido tantos expedientes.

Afirmó que como organización está considerando realizar el pronunciamiento correspondiente antes el pleno el magistrados del TSE, además de estar analizando “que acciones poder tomar para que se deduzca responsabilidades”.

César Romano, fiscal de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) enfatizó en que haber firmado el contrato con la empresa es una falta de ética por parte del TSE ya que “si tiene vínculos políticos de manifiesto en determinado momento le quita la transparencia y la credibilidad al proceso”.

Expuso que el si del monitoreo que realiza la se originan diversas inspecciones a los partidos, pone en desventaja a los demás que no son afines y cuestionó que ni la unidad de medios ni la Inspección General debieran de delegar tal responsabilidad a un tercero.

De la misma manera, criticó la transparencia de las acciones, “el TSE es una entidad que tiene autoridades pasajeras, pero la institucionalidad se deteriora y la credibilidad en los procesos electorales en terminado momento se responsabiliza a la gente que está temporalmente”, argumentó.

Añadió que procede que como agrupación aborden las acciones que se deben tomar con respecto al tema frente al pleno de magistrados ya que la situación afecta al proceso electoral debido al conflicto de intereses.

También el fiscal Diego Blanco de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) concordó en que para los partidos que no son aliados esto representa una desventaja y pone en tela de duda la transparencia del proceso.

Recordó que ya se habían mostrado en contra de la contratación de All Marketing S.A., sin embargo, recalcó que a pesar que las agrupaciones se muestren en contra y hagan pronunciamientos la decisión final es del TSE.

En cuanto a Diego Ronquillo, fiscal del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) se limitó a comentar que como organización esperan que el TSE presente las aclaraciones respectivas. “Esperamos que pueda esclarecerse el tema para no vernos en una situación de desventaja ante los demás partidos políticos”, indicó.

Mencionó que dentro de partido se verificará la información expuesta para terminar la veracidad y poder emitir un pronunciamiento.

Por su parte, el fiscal del partido Valor, Elmer Palencia, negó conocer de qué empresa se trata y aseveró que la agrupación no tiene vínculos con la misma. “Estamos participando como todos acá y si alguien tiene algún tipo de objeción pues están las instancias pertinentes para poder citar sus objeciones”, sugirió.

Además, refirió: “no he visto ninguna desventaja, creo que al contrario hoy (en la reunión de fiscales) fuimos tratados todos por igual y así hemos sido tratados siempre. Al contrario, hoy inicialmente me sentí atacado porque por las posiciones de las papeletas, pero esto así es y no he visto ningún tipo de desventaja ni sesgo a favor o en contra de ningún partido político”.

Adicional se trató de contactar a los diputados Álvaro Arzú Escobar y Lucrecia Marroquín de Palomo, quienes buscan reelegirse al Congreso con la coalición Valor-Unionista, pero no fue posible obtener una respuesta. En cuanto al equipo de comunicación del partido externó que no emitirían ningún comentario sobre la desventaja que señalan las demás agrupaciones.

TSE dice no estar al tanto

Por su parte la magistrada presidenta, Irma Palencia, declaró que conoce el tema, pero debido a la cantidad de horas que se mantienen en pleno no está al tanto de la situación.

“Yo desconozco esa situación, ayer tuvimos pleno todo el día y estuvimos con agenda muy cargada. Conozco el tema por la publicación que salió en dos partes, pero no hemos conversado con él (Pablo Portocarrero, jefe de la unidad de medios)”, aseguró Palencia y agregó que tendrán que realizar la investigación respectiva.

Abordarán el tema

Los fiscales de Vamos, UNE y VOS señalaron que abordarían el tema con el pleno de magistrados en la reunión de los fiscales de las agrupaciones con el TSE que se sostiene cada jueves.

Sin embargo, en la agenda de la que se sostuvo el 27 de abril no se incluyeron puntos varios, donde se pudo haber hecho alusión al tema, debido a que la reunión se limitó a la entrega del padrón electoral depurado y la elección del modelo de papeletas a utilizar para el sufragio.

Por tal motivo, los fiscales expresaron que cuando la agenda vuelva a ser abierta para que los partidos propongan temas de discusión lo realizarán.