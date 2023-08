Presidente de EE. UU., Joe Biden, saluda a Guatemala y a Bernardo Arévalo por haber ganado la elección

Continuó con un saludo al presidente electo, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, quien se enfrentó a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

“Espero trabajar juntos para fomentar la prosperidad y la seguridad en Guatemala”, concluyó el mandatario estadounidense.

Han sido varios los líderes políticos que han felicitado a Arévalo, luego de haber ganado con 58.01% frente a 37.24% de Torres, según los resultados preliminares publicados por el Tribunal Supremo Electoral.

Luego de las primeras horas de haberse dado a conocer al ganador, Arévalo fue felicitado por el presidente Nayib Bukele, de El Salvador; Andrés Manuel López Obrador, de México, entre otros mandatarios, con quienes se prevé que efectúe reuniones para llevar a cabo los planes de trabajo.

Congratulations to the people of Guatemala following a fair and peaceful second round of elections, and to Bernardo Arévalo de León on his election as the next President of Guatemala.

I look forward to working together to foster prosperity and security in Guatemala.

— President Biden (@POTUS) August 21, 2023