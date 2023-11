Restricción de horario: transportistas dicen que aún viven secuelas por bloqueos en octubre y se quejan de multas

De acuerdo con Héctor Fajardo, directivo de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT), las municipalidades de Villa Nueva, San Miguel Petapa y Amatitlán no les otorgaron una anulación temporal del horario de restricción para poder abastecer los comercios en el país, esto luego de que se registraran más de 20 días de bloqueos en octubre.

Añadió que hubo respuesta de la comuna capitalina, pero fue una reacción por el tema de los bloqueos y no es algo oficial, solo les indicaron que serían “flexibles y tolerantes en el horario matutino”.

Indicó que como los bloqueos han sido quitados, podrían retornar a la normalidad la restricción en la capital, esto porque algunos conductores han sido advertidos de que serán multados si no respetan el horario de restricción.

Informó que sobre la ruta Interamericana, en Mixco, no los han multado, únicamente en las calles internas del municipio.

Explicó que en las rutas catalogadas nacionales, departamentales o bien rutas centroamericanas, no tienen jurisdicción las comunas, por lo que el Ministerio de Comunicaciones puede disponer si se impone alguna restricción.

Resaltó que en Villa Nueva hay restricción “pero han sido bastantes tolerantes” cuando por exceso de congestionamiento algunos de los automotores se ven afectados para circular.

En Villa Canales hubo respuesta positiva para que circulen en un tramo entre Los Álamos, San Miguel Petapa, hacia la capital. De San Miguel Petapa no obtuvieron respuesta y en Amatitlán les indicaron que no les permitirían el paso de transporte pesado por la circunvalación del lago de Amatitlán.

Rony Mendoza, presidente de la Gremial De Pilotos Del Transporte Pesado, dijo que las multas han aumentado en los municipios de Villa Nueva, San Miguel Petapa y Mixco.

Agregó que las autoridades deberían de comprender que los transportistas se tardan entre cinco y seis horas para circular tres kilómetros por el hundimiento en el kilómetro 17.5 de la Ruta al Pacífico.

Dijo que en la capital en las mañanas si el transporte ya va por la calle Martí lo dejan salir de la ciudad sin problemas, situación similar sucede en otras arterias, pero en Villa Nueva han tenido algunos problemas.

Añadió que las pérdidas por los bloqueos “fueron grandes”, “fueron de millones”, que al final el perjudicado es el consumidor final, porque el transportista alquila la unidad y aunque pierda la mercadería el seguro la paga.

Aunque en el siguiente viaje si la mercadería costaba Q40 mil el transportista la dará en Q80 mil para recuperar la que perdió.

Luego el que compra la mercadería la adquiere a un doble precio y le aumenta el costo el consumidor. “No pierden los intermediarios, quien siempre pierde es el consumidor final”, señaló.

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, dijo que no estarán modificando el horario de restricción. Además, afirmó que las multas a los pilotos del transporte pesado aumentaron en un 5%, por transitar en horario no permitido.

Dijo que en la ciudad de Guatemala por unos días se quitó la restricción del horario de circulación, debido a la recuperación económica de los empresarios luego de los bloqueos.

Explicó que en el área de Villa Nueva no es viable este tipo de acciones por los inconvenientes en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico.

Añadió que algunos pilotos han circulado en el horario restringido y les han impuesto multa de Q500.

Lea también: EE. UU. está dispuesto a aplicar más sanciones a quienes socaven la democracia, dice funcionario

El alcalde de Mixco, Neto Bran, mencionó que el transporte pesado puede transitar las 24 horas del día y la disposición estará vigente hasta diciembre.

Amílcar Montejo, director de comunicación de la PMT de la Municipalidad de Guatemala, dijo que se están permitiendo el paso del transporte pesado por la mañana, siempre y cuando no haya bloqueos.

Montejo mencionó que la restricción de 05:00 a 09:00 horas esta temporalmente suspendida, pero podría cambiar en los próximos días, esto por el aumento del parque vehicular ante las fiestas de fin de año.

Dijo que han tenido algunas “consideraciones y comprensión” porque las rutas departamentales y nacionales han sido bloqueadas.

Resaltó que lo anterior conlleva a que vehículos del transporte pesado se queden varados y no puedan llegar a su destino con el producto, por lo que en la ciudad de Guatemala ha habido una excepción en cuanto al cumplimiento de la restricción.

En la mañana están permitiendo sin restricción la circulación del transporte pesado, aunque dan prioridad a los que transportan productos perecederos.

Destacó que la excepción es temporal y por ahora esta sigue vigente, porque siguen vigentes las manifestaciones o los bloqueos.

Durante la tarde y noche si mantienen la restricción de horario para este tipo de transporte.

Explicó que el agente de la PMT tiene “tacto, tino y criterio”, es decir, si en determinado momento no hay ningún tipo de obstáculos, o no afecta el paso algún derrumbe, el clima o alguna manifestación, este hace la indicación de que no se puede circular o saca de ruta a los vehículos para que circule mejor el transporte liviano.

Añadió que en algunos días podrían anunciar algunas medidas porque ya empieza el tránsito masivo por las fiestas de fin de año.

Mynor Morales, alcalde de San Miguel Petapa, informó que los transportistas no han hecho ninguna solicitud y de ingresar alguna debe ser el Concejo el que la apruebe.

Se consultó a la comuna de Amatitlán respecto de lo indicado por los transportistas, pero no hubo respuesta.

En octubre hubo bloqueos en carreteras, donde manifestantes pedían la renuncia de la fiscal Consuelo Porras y otros funcionarios por acciones relacionadas con el proceso electoral 2023.