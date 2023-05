Roberto Arzú dice que no hay razón para quedar fuera de las elecciones generales mientras espera resolución de la CC

“Nosotros hemos hablado con la verdad siempre y hemos dicho de frente no solo las denuncias contra este sistema corrupto, sino que hemos sido claros del plan maquiavélico que tiene esta gente”, dijo Arzú durante una conferencia de prense frente a la CC.

Agregó que esa fue la razón por la que hicieron la conferencia en ese lugar, un día antes de que la CC resuelva en su caso “porque le queremos hacer ver a los magistrados que no hay posibilidad, acá no hay asambleas ilegales, acá no hay falta de finiquitos, que aparte es ilegal lo que hicieron con estos candidatos, pero acá no tienen esa excusa”.

“Eso no es democracia, eso es ilegal, eso es inmoral, eso es un fraude electoral”, refirió el candidato de Podemos.

“Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (…) hoy ustedes son el último eslabón de todo este proceso, de este sistema y ustedes tienen la gran oportunidad de decidir en su futuro de qué lado quieren estar de la historia, si quieren estar del lado del sistema y de la corrupción, porque la historia no los va a olvidar, o si quieren ser los que finalmente hicieron algo para ponerle un alto a este fraude electoral”, remarcó Arzú.

También criticó que se haya solicitado la información al TSE cinco días después de que apelaron en la CC.

“Se tomaron cinco días, hasta el último, para pedir más información al Tribunal Supremo Electoral para poder mejor fallar”, refirió.

“Llevamos 60 días sin hacer campaña y ser vencidos en cortes, eso no es democracia, es ilegal, inmoral, es un fraude electoral”, comentó Arzú.

El binomio de Podemos quedó fuera de la contienda electoral luego de que el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) impugnara su inscripción y el TSE la declarara con lugar.