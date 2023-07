San Miguel Petapa: el municipio donde se repetirán las votaciones para alcalde por un “error” en la impresión de papeletas

El pasado domingo 16 de julio, el TSE dio a conocer que se repetirían las votaciones en este lugar, luego de conocer un recurso de nulidad de oficio, por un “error” que provocó que el partido Compromiso Renovación y Orden (Creo) no apareciera en la boleta.

El próximo 20 de agosto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) repetirá las votaciones de corporaciones municipales en seis municipios. San Miguel Petapa, Guatemala, es uno de estos, pero es el único donde se llevarán a cabo los comicios nuevamente por un tema distinto a la conflictividad electoral: el logo de un partido que no apareció en la papeleta rosada, para definir al próximo alcalde del municipio.

Todo inició cuando el candidato a alcalde de San Miguel Petapa, por el partido Creo, Westin Lemus y varios de sus integrantes primero fueron proclamados con el partido FCN Nación, y luego decidieron renunciar a este partido y llegaron a Creo.

La inscripción de 18 integrantes de la planilla fue avalada el pasado 2 de marzo, pero el partido FCN Nación presentó un recurso de nulidad; sin embargo, la inscripción continuó vigente. Pero el partido político no cedió y presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia el cual le fue otorgado de manera provisional por lo que la inscripción quedó en suspenso, aunque no hay una resolución en definitiva.

Sin embargo, había cinco de los integrantes de la planilla que no fueron proclamados con FCN Nación, por lo que la resolución de la CSJ no les afectaba, pese a ello, en la impresión de papeletas al partido los dejó fuera y no aparecieron en las boletas.

Ante esto, el partido Creo presentó un recurso de nulidad para repetir las votaciones, y fue hasta el pasado domingo que se confirmó que se volverían a llevar a cabo las votaciones para que puedan participar.

Los candidatos son: Dionel Estuardo Florián Chacón, como candidato a Síndico Titular III y como aspirantes a concejales Arcadio Jiménez Siliezar, Abel Castro Ramírez, Otto Rubilio Tanchez e Irma Angélica Hernández Marroquín de Valles por el partido Creo.

Convocan a los municipios

En el Diario Oficial, el TSE publicó este jueves 20 de julio el decreto 3-2023, con el cual convoca a los seis municipios donde se repetirán las votaciones, pero el partido Valor cuestionó que se publicó el caso de San Miguel Petapa, pese a que aún no han sido notificados sobre si el TSE ya resolvió un recurso de nulidad que plantearon el pasado 17 de julio en contra de la decisión del Tribunal de repetir los comicios en el municipio, donde su candidato, el actual jefe edil, Mynor Morales, logró un 24.93% de los votos el pasado 25 de junio.

“El tema no es si se gana o no la elección, sino el procedimiento”, cuestionó el fiscal nacional de Valor, Elmer Palencia, quien agregó que con el equipo jurídico están evaluando otras acciones legales.

Mientras tanto, el jefe edil cuestionó el procedimiento del TSE, y expuso que a su criterio, la nulidad de oficio solo existe cuando las dos terceras partes de las juntas electorales están impugnadas, por lo que considera que hay “incongruencias”, pero aseguró que están preparándose para que se repitan las votaciones.

“Somos respetuosos de los marcos legales y si hay que repetir (las votaciones) estamos ya trabajando para reafirmar el triunfo”, manifestó tras salir de la firma de un convenio con la SAT.

Sin embargo, a decir de Lemus, considera que este recursos no procede en este momento.

“Él está haciendo lo posible para anular esto, pero es de oficio la resolución y ya fue publicada en el Diario de Centroamérica, y ese recurso no cabe en cuestiones jurídicas de las decisiones tomadas por el TSE”, expuso Lemus, quien aún busca que se le permita competir por la alcaldía de Petapa.

Lea también: Congresistas de EE. UU. piden al Departamento de Estado que se tomen acciones por “degradación de la democracia” en Guatemala

Qué dicen vecinos

Para muchos vecinos, la noticia de que se repetirán las votaciones pasa desapercibida, pero para otros es relevante, ya que consideran que la población tendrá la oportunidad de volver a tomar una decisión en las urnas.

“Magnífico, que se repitan. Hicieron movidas, trajeron gente de otro lado, está bien que se repitan las votaciones”, expuso Justino Morales, un vecino de San Miguel Petapa, quien cuestionó que se haya usado el salón municipal de la localidad como un centro de votación, pese a que está conexo con el edifico de la comuna.

“Que sea lo que Dios y la gente quiera”, expuso Carmen Sánchez, otra vecina de San Miguel Petapa, quien manifestó aseguró que sí acudió a votar el pasado 25 de junio.