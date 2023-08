Sandra Torres publica mensajes luego de permanecer en silencio desde la segunda vuelta electoral del 20 de agosto

“Cálculo sencillo. Me indican que cada segundo, el TSE —Tribunal Supremo Electoral— procesó seis actas… desde el cierre de las urnas… sumaron rapidito los votos, hicieron rapidito las actas, las enviaron y en el TSE las procesaron inmediatamente… esa eficiencia me deja en shock”, describió la candidata.

Torres ha dicho que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) nunca aclaró unas supuestas anomalías en el sistema de digitalización de votos y la bancada del partido se declaró en “sesión permanente” para analizar los resultados del balotaje por la Presidencia del país.

Contrario a la percepción de Torres, las Misiones de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y la de Guatemala, han dado validez al proceso de votaciones y transmisión de datos.

La misión de la OEA resaltó la rapidez con la que funcionó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) y la baja tasa de impugnación de votos, lo que según un informe que publicó el martes 22 de agosto, “refleja la transparencia y normalidad con la que se llevó a cabo el proceso”.

Además de su estado en la red de mensajería, Torres publicó, el pasado 22 de agosto a las 13 horas, un mensaje en la red social X: “Aclaro que estoy en mi oficina con la frente en alto”, escribió al referirse a la publicación que hizo un medio de comunicación.

Estos han sido los únicos pronunciamiento de Torres luego de que cancelara una conferencia de prensa el pasado domingo 20 de agosto. A partir de ese momento ya figuró en la escena política, igual como ocurrió en la segunda vuelta de 2019.

Antes de su silencio, Torres había hecho varias publicaciones en su cuenta que luego puso en modo privado. En uno de los mensajes mencionaba la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un día antes de la segunda vuelta.

El fallo ordenaba que los fiscales de la UNE tendrían permitido tomar fotografías de las actas finales de las votaciones.

Tres días después de las votaciones, este miércoles 23 de agosto, la candidata sigue sin aceptar la victoria de Bernardo Arévalo, quien logró sacarle ventaja de 900 mil votos por la Presidencia de Guatemala para los próximos cuatro años (2024-2028).

De forma paralela, mientras la UNE no da validez al proceso electoral, los líderes de diferentes países y lugares del mundo han felicitado a Arévalo. Entre ellos el presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris; así como Nayib Bukele, presidente de El Salvador, o Andrés Manuel López Obrador, de México.

Congratulations to the people of Guatemala following a fair and peaceful second round of elections, and to Bernardo Arévalo de León on his election as the next President of Guatemala.

I look forward to working together to foster prosperity and security in Guatemala.

— President Biden (@POTUS) August 21, 2023