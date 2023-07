Sandra Torres llega a Chiquimula y ofrece Q700 para las madres solteras y Q500 a los adultos mayores

Torres mencionó que en el país hay mucha gente que no tiene trabajo, ni ingresos, ni para comer, no tiene dinero para mandar a los niños a la escuela porque hoy nadie brinda ayuda, pero ella sí apoyará a todas las familias.

Agregó que en cada escuela pública pondrá un comedor solidario, también que presentará una iniciativa de ley para quitar los impuestos a los productos de la canasta básica y bajará el costo de la luz eléctrica a la mitad.

En su discurso también mencionó que no va a permitir que impongan ideologías extranjeras para cambiar el pensamiento de los niños. Llamó a la población a no dejarse influenciar y que no les mientan que cada 4 años hacen lo mismo.

Como lo hizo en su visita a San José Pinula el sábado último, en Chiquimula también ofreció Q700 para las madres solteras y computadoras para un millón de estudiantes. Asimismo, ofreció la bolsa solidaria e indicó que estas se empezarán a repartir el 14 de enero a las 14 horas.

Torres dijo que no va a permitir que toquen un centavo de los impuestos que pagan los guatemaltecos.

A los adultos mayores que no recibe apoyo les dará Q500, aseguró.

Este es el segundo día de campaña de Torres de cara a la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 20 de agosto, en donde competirá por la presidencia contra Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, desde que los resultados fueron oficializados.