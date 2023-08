Sandra Torres se refiere al amparo otorgado por la CSJ y dice que buscan que las elecciones sean transparentes

El amparo permite a los fiscales del partido a acceder al centro de cómputo y tomar fotografías de las actas, lo que, según la candidata antes no era viable.

“Tampoco mirábamos que el TSE facilitara el acceso, queremos elecciones transparentes, objetivas e imparciales”, enfatizó.

Entre algunas de las irregularidades que señaló es la presencia de digitadores afiliados al partido Movimiento Semilla, así como retenes colocados por la PNC y PMT en varios sectores. También se solicitó el cambio de una Junta Receptora de Votos en Sololá, porque tres de sus integrantes estaban afiliados a la oposición.

“Lo que estoy haciendo es defendiendo lo que a nosotros nos compete, tenemos totalmente derecho a cuestionar, si miro una institución como el Ministerio Público denunciando que hay digitalizadores afiliados al partido Semilla, obviamente nos llama la atención”, señaló torres.

Cuando se le preguntó si se impugnará sistemáticamente los votos en los distintos centros de votación, indicó que esperarán a que se cierre las mesas y que se capacitó a los fiscales en defensa del voto.

Enfocada en ganar

Al ser consultada sobre la posibilidad de abandonar la política en caso de no ganar la Presidencia, resaltó: “La mente no me llega hasta allí, no estoy en ese chip. Estoy enfocada en ganar la Presidencia”.

Cuando se le preguntó si aceptaría los resultados electorales si estos resultaran con su derrota dijo: “esperemos el momento justo, no me quiero anticipar.