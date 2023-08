“Se tendrá que desarrollar todo un sistema anticorrupción”: Karin Herrera, vicepresidenta electa

¿Cómo han sido esos días después del del domingo 20 de agosto?

Han sido días de recuperar fuerzas, atender medios, entrevistas y empezar a trabajar.

¿Cómo decidió participar en la política partidaria?

La primera vez que me involucré en política fue en el 2015, pero en la política universitaria. En el 2022, un poco impulsada por la crisis que vive la universidad pública del país –Universidad de San Carlos de Guatemala–, me reúno, me invita un diputado de Semilla, Román Castellanos, a tomar un café.

Platicamos varios temas, y al final me plantea que si quiero participar en un proceso de selección de candidata a la Vicepresidencia por el Movimiento Semilla. Le expresé que sí. En ese momento vi que era como una posible vía para ver si algo cambia en el país, para tratar de recuperar instituciones, para tratar de motivar a otros a que den un paso al frente y se involucren en estos procesos políticos, porque es importante que participen nuevas personas, con nuevos aires y con las ideas de recuperar el país y luchar contra la corrupción.

Ahora que ya fue electa vicepresidenta, ¿cuál considera que es su mayor fortaleza tanto como profesional como ser humano que le va a servir para ejercer el cargo?

Mi determinación. Soy muy determinada, muy comprometida y responsable; muy responsable con las tareas que asumo.

En ese mismo orden de ideas, ¿cuál considera que es el mayor reto que tiene la Vicepresidencia de Guatemala?

Es materializar este plan de gobierno, tomando en cuenta que es importante esa lucha contra la corrupción, es importante ir cerrando ese grifo al 40 por ciento –de recursos– que se va donde no debe irse. Trabajar de manera conjunta con un gabinete que tiene que ser de alto nivel para poder enfrentar este reto.

En cuanto a los últimos vicepresidentes, desde Roxana Baldetti hasta Guillermo Castillo, ¿cómo califica la gestión de ellos?

En relación con ellos, puedo decir que se han perdido oportunidades valiosas de trabajar por el país. Yo escucho de vicepresidentes anteriores. Por ejemplo, al que le tengo un gran respeto es a Arturo Herbruger y a Eduardo Stein, que tuvo una figura vicepresidencial y obtuvo resultados interesantes e importantes, pero con los más recientes se perdieron oportunidades.

En el último período que estamos viviendo, el trabajo de la Vicepresidencia no se hizo público. Era importante que la población conociera qué se estaba haciendo.

¿Es decir que cuando usted asuma va a hacer más pública toda la gestión?

Sí, más puertas abiertas, para que se conozca lo que se hace, para que la población sepa que se puede trabajar por ellos.

Entonces, ¿el papel de un vicepresidente debe ser mucho más abierto con los medios que como lo hemos visto estos últimos años?

Tiene que ser abierto, para que la población se entere; es nuestro medio de dar a conocer lo que se hace.

En otro orden de ideas, ¿cuál considera que es la ruta para asegurar la gobernabilidad desde el Ejecutivo?

Creo que, en los momentos actuales, no se puede decir que hay una ruta segura. Sí sabemos que es importante unir esfuerzos. Esto no se puede hacer solo, Semilla tiene que unir esfuerzos.

Desde el momento en que fue electo el binomio, ya no es binomio del partido Semilla, es binomio de la nación, de la república guatemalteca, y esto quiere decir que tiene que entrar en diálogo con los diferentes sectores, encontrar esos puntos en común que permitan avanzar de manera unida, compartiendo, claro, esos valores y principios.

Durante las últimas entrevistas, el doctor Arévalo ha mencionado que es la Vicepresidencia la que va a liderar el gabinete contra la corrupción. ¿Cuáles son las primeras acciones que va a impulsar?

Se han mencionado 10 medidas urgentes. Se tendrá que desarrollar todo el sistema anticorrupción, pero principalmente es en la selección del gabinete que las personas tengan conocimiento en el área, experiencia, que sean transparentes, que si se le solicita una información la faciliten y, principalmente, que sean honorables y tengan alta capacidad de gestión.

Estas personas tendrán que estar comprometidas con lo que podríamos llamar un código de ética o un compromiso ético con la función que van a ejercer, con el servicio que se va a prestar, porque esto garantiza ese desenvolvimiento como funcionarios públicos.

Vamos a estar atentos a cualquier denuncia, las cuales deben estar acompañadas por evidencias. También se va a platicar con la Contraloría General de Cuentas en relación con la probidad, se tiene que hacer todo un seguimiento de cada uno de estos elementos, además del compromiso propio que debe tener el funcionario público, y aquel que no lo tenga, o sea, que rompa este acuerdo, lamentablemente tendrá que salir.

¿Ya tienen algunos candidatos para formar este gabinete?

Estamos en el proceso de valoración de diferentes perfiles de aquellas personas que cumplan con los requisitos, que tengan un alto perfil, pero además que estén dispuestos a asumir este reto.

Cambiando un poco el tema, cómo científica, ¿cómo va a impulsar la ciencia y la tecnología desde la Vicepresidencia?

Este es un proyecto que es un sueño para mí, y porque realmente me interesa promover la ciencia en las escuelas, en los institutos, de tal manera que se disfrute la matemática, se disfrute la química, y eso será a través del contacto con estos científicos. Se debe lograr con visitas a las escuelas, pero también buscando estos programas que motiven el disfrutar de las ciencias. Además de impulsar estos pequeños proyectos en los que puedan los niños participar de alguna manera y poder tener más jóvenes interesados en las diferentes áreas.

Esto tiene que ir de la mano del Ministerio de Educación, que no solo tiene que ampliar la cobertura, sino que también se tiene que mejorar la calidad. No dudo de que hay docentes que hacen el mejor de sus esfuerzos, pero necesitamos recibir una educación pública en condiciones dignas; también, que puedan acceder a estas becas que permitan estudiar en el extranjero y, por qué no, regresar al país para impulsar a otros a que estudien las ciencias.

La ciencia es el camino para el desarrollo. A través de la ciencia se pueden resolver muchos problemas.

La Vicepresidencia tiene también a su cargo la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt). ¿Cómo valora el papel que ha tenido esa entidad?

Considero que tiene grandes retos. La Senacyt es importante que cuente con más presupuesto, pero también con líneas de investigación claras que vayan enfocadas a la solución de esos problemas nacionales, pero también aquellas líneas que permitan materializar ideas creativas e innovar.

Esto puede ser también un camino para generar más empleo, para generar solución a varias problemáticas que pueda tener el país.

En el plan de gobierno de Semilla, por ejemplo, se trata de fortalecer el sistema agrícola, el sistema de agricultura familiar y agroecológica a través de esta transferencia y transformación de la tecnología que actualmente hay. Esa es una vía.

La desnutrición es una tarea pendiente y un problema creciente. La Vicepresidencia dirige un gabinete específico para detener ese problema. ¿Qué acciones puntuales son las primeras que se van a impulsar?

No es un problema nuevo, es un problema de desarrollo que necesita que se aborde desde diferentes esferas. Esto quiere decir que necesitamos generación de empleo, para que llegue ese dinero a los bolsillos, para que las personas puedan comprar alimentos.

Aquí viene otro reto. Muchas veces es barato comprar una bolsita de alguna comida en la tienda o alguna botellita de alguna bebida con alto contenido de azúcar, pero eso no es sano; por eso, también esto viene de la mano de una promoción de un programa de capacitación que sensibilice a las familias que viven esta problemática sobre la importancia de la alimentación sana.

Al mismo tiempo, tenemos que trabajar con el acceso a vivienda digna, vivienda con pisos cementados, paredes con un retocado, para que puedan vivir con dignidad, con agua apta para consumo humano, que tengan acceso a la electricidad, que tengan acceso a alcantarillado.

¿Cuáles pueden ser, entonces, los primeros resultados que vamos a ver en este tema de la desnutrición a corto plazo?

A corto plazo, no puedo asegurar que vamos a tener un resultado, porque de la noche a la mañana no podemos borrar este problema, que es de décadas; pero sí vamos a ir avanzando.

Esperamos que por lo menos en el primer año ya se vean estas posibilidades de generación de empleo, que se vea este camino hacia que tengan las familias más acceso a agua potable o agua apta para consumo humano.

A manera de conclusión, ¿cuáles pueden ser los primeros resultados que la ciudadanía va a poder ver, digamos, en los primeros cien días desde la Vicepresidencia?

En los primeros cien días, como lo expresamos, se van a ver muchos planes, cronogramas de trabajo; por ejemplo, el plan para la atención digna de los retornados, los adultos retornados y de los niños retornados.

También el plan para la atención a las víctimas de violencia contra la mujer. Vamos a tener también el plan para los centros de cuidado infantil, que esto va a ser muy de la Sosep (Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente), porque hay ahí una serie de funciones que se traslapan la Vicepresidencia y otras entidades de la Presidencia.