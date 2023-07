Semilla presenta tres peticiones ante la CC, entre estas, la nulidad del fallo que ordena repetir la revisión de actas de escrutinio de votos

La segunda petición a la CC es la solicitud de aclaración y ampliación por considerar que la resolución “carece de claridad”. “Necesitamos que se resuelvan esas ambigüedades porque no es nada claro y es oscuro”, agregó el fiscal nacional de Semilla.

Solicitud de revocatoria del fallo de la CC

La tercera solicitud del partido Semilla, que ocupó el segundo lugar en cantidad de votos en las elecciones del 25 de junio, “es la revocatoria del fallo”.

La solicitud de revocatoria del fallo, según explicó Guerrero, es porque la CC no era el órgano competente para conocer el amparo. “Es inaudito que el máximo tribunal en materia de defensa del orden constitucional haya resuelto un amparo provisional, donde no tenía competencia y que posteriormente reconocen que no son competentes y por eso lo traslada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, argumentó Guerrero.

Por su parte, Arévalo dijo que las acciones planteadas este domingo por Semilla buscan “contener los efectos de medidas que han estado siendo tomadas sin el sustento legal necesario”, y que actúan en defensa del voto ciudadano.

“Ha sido claramente establecido por observadores nacionales e internacionales que han identificado que las elecciones en Guatemala se desarrollaron de manera pacífica e integra y que la judicialización excesiva de este proceso arriesga, no únicamente el proceso electoral, sino a la naturaleza de la democracia”, enfatizó Arévalo.