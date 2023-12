Subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de EE.UU. visita Guatemala y estos son los detalles

“También buscamos fomentar la cooperación económica y fortalecer las alianzas estratégicas entre Estados Unidos y Guatemala”, señala el comunicado.

En el escrito también se especifican algunas de las actividades que hará el subsecretario de Estado.

Una de ellas será una reunión con homólogos de la administración actual, del gobierno electo y con líderes del sector privado.

“Esta reunión es para promover un ambiente de negocios transparente, estable y próspero que beneficie al pueblo de Guatemala”, señala el escrito.

En la parte final del comunicado, el Departamento de Estado reitera que la visita del Subsecretario se trata de una “reafirmación al apoyo incondicional de EE.UU. al pueblo de Guatemala” así como del presidente electo, Bernardo Arévalo.

También, por medio de su cuenta de X (antes conocida como Twitter) Fernández compartió la noticia al aseverar que la prosperidad de Guatemala “depende del fortalecimiento de la democracia y de un entorno empresarial transparente”.

Guatemala’s prosperity depends on strengthening democracy and promoting a transparent and stable business environment. This starts with a peaceful democratic transition to President-elect @BArevalodeLeon, whose democratic values we share. https://t.co/3mpNkMsMeZ

— Under Secretary Jose W. Fernandez (@State_E) December 3, 2023